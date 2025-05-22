Летние надбавки к пенсиям уже скоро: кому и насколько повысят выплаты с июня в 2025 году
immunocap.ru
С августа 2025 года в России стартует ежегодный перерасчёт пенсий для работающих пенсионеров.
Также увеличатся выплаты для граждан, достигших 80 лет и представителей отдельных профессий.
Работающие пенсионеры: перерасчёт без заявлений
Перерасчёт проводится автоматически, обращаться в Социальный фонд (СФР) не нужно.
Учитываются страховые взносы за 2024 год, перечисленные работодателем.
Максимальная прибавка к пенсии составит 437,07 рубля в месяц.
Надбавка для тех, кому исполнилось 80 лет
С августа выплаты увеличатся пенсионерам, отпраздновавшим 80-летие в мае, июне или июле:
- Удвоенная фиксированная часть пенсии — 8728,73 рубля;
- Компенсация за уход — 1314 рублей в месяц (если оформлен ухаживающий);
- Общая прибавка — 10 042,73 рубля ежемесячно.
График начала выплат:
- С 1 июня — для тех, кто достиг 80 лет в мае;
- С 1 июля — для июньских юбиляров;
- С 1 августа — для пенсионеров, родившихся в июле.
Важно: компенсацию за уход нужно оформлять самостоятельно через портал Госуслуг или МФЦ — она не начисляется автоматически.
Доплаты бывшим лётчикам и шахтёрам
С августа будут пересчитаны профессиональные надбавки:
- Размер зависит от профессии и объёма страховых взносов.
- Повышения предусмотрены для отраслей с тяжёлыми условиями труда.
Где узнать свою прибавку
Все изменения можно проверить:
- в личном кабинете на сайте СФР: sfr.gov.ru,
- в мобильном приложении СФР,
- при личном обращении в МФЦ.
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