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Летние надбавки к пенсиям уже скоро: кому и насколько повысят выплаты с июня в 2025 году

С 1 августа 2025 года работающим пенсионерам пе...

immunocap.ru

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С августа 2025 года в России стартует ежегодный перерасчёт пенсий для работающих пенсионеров.

Также увеличатся выплаты для граждан, достигших 80 лет и представителей отдельных профессий.

Работающие пенсионеры: перерасчёт без заявлений

Перерасчёт проводится автоматически, обращаться в Социальный фонд (СФР) не нужно.

Учитываются страховые взносы за 2024 год, перечисленные работодателем.

Максимальная прибавка к пенсии составит 437,07 рубля в месяц.

Надбавка для тех, кому исполнилось 80 лет

С августа выплаты увеличатся пенсионерам, отпраздновавшим 80-летие в мае, июне или июле:

  • Удвоенная фиксированная часть пенсии — 8728,73 рубля;
  • Компенсация за уход — 1314 рублей в месяц (если оформлен ухаживающий);
  • Общая прибавка — 10 042,73 рубля ежемесячно.

График начала выплат:

  • С 1 июня — для тех, кто достиг 80 лет в мае;
  • С 1 июля — для июньских юбиляров;
  • С 1 августа — для пенсионеров, родившихся в июле.

Важно: компенсацию за уход нужно оформлять самостоятельно через портал Госуслуг или МФЦ — она не начисляется автоматически.

Доплаты бывшим лётчикам и шахтёрам

С августа будут пересчитаны профессиональные надбавки:

  • Размер зависит от профессии и объёма страховых взносов.
  • Повышения предусмотрены для отраслей с тяжёлыми условиями труда.

Где узнать свою прибавку

Все изменения можно проверить:

  • в личном кабинете на сайте СФР: sfr.gov.ru,
  • в мобильном приложении СФР,
  • при личном обращении в МФЦ.

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