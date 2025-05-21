Летние надбавки к пенсиям: кому и насколько повысят выплаты с июня в 2025 году

С 1 августа 2025 года в России начнётся ежегодный перерасчёт пенсий для работающих пенсионеров.

Изменения затрагивают выплаты на основе страховых взносов за 2024 год. Также значительные надбавки получат граждане, достигшие 80-летнего возраста.

Что изменится для работающих пенсионеров

Перерасчёт проводится автоматически — обращаться в Социальный фонд России (СФР) не нужно.

Основание — взносы работодателя за 2024 год.

Максимальная прибавка к пенсии составит 437,07 рубля в месяц.

Надбавка для 80-летних

С августа выплаты увеличатся для граждан, которым исполнилось 80 лет в мае, июне или июле:

Удвоенная фиксированная выплата — 8728,73 рубля;

Компенсация за уход — 1314 рублей (если ухаживающий человек оформлен официально);

Общая прибавка — 10 042,73 рубля в месяц.

Даты начала выплат:

с 1 июня — для тех, кто достиг 80 лет в мае;

с 1 июля — для юбиляров июня;

с 1 августа — для тех, кому исполнилось 80 лет в июле.

Важно: компенсация за уход не начисляется автоматически, её нужно оформить через портал Госуслуг или МФЦ.

Доплаты для отдельных категорий

С августа увеличатся выплаты для бывших лётчиков и шахтёров.

Размер надбавки зависит от профессии и объёма страховых взносов, перечисленных ранее работодателями.

Как узнать размер прибавки

Все перерасчёты и изменения отражаются: