Летние надбавки к пенсиям: кому и насколько повысят выплаты с июня в 2025 году
gubkin.city
С 1 августа 2025 года в России начнётся ежегодный перерасчёт пенсий для работающих пенсионеров.
Изменения затрагивают выплаты на основе страховых взносов за 2024 год. Также значительные надбавки получат граждане, достигшие 80-летнего возраста.
Что изменится для работающих пенсионеров
Перерасчёт проводится автоматически — обращаться в Социальный фонд России (СФР) не нужно.
Основание — взносы работодателя за 2024 год.
Максимальная прибавка к пенсии составит 437,07 рубля в месяц.
Надбавка для 80-летних
С августа выплаты увеличатся для граждан, которым исполнилось 80 лет в мае, июне или июле:
- Удвоенная фиксированная выплата — 8728,73 рубля;
- Компенсация за уход — 1314 рублей (если ухаживающий человек оформлен официально);
- Общая прибавка — 10 042,73 рубля в месяц.
Даты начала выплат:
- с 1 июня — для тех, кто достиг 80 лет в мае;
- с 1 июля — для юбиляров июня;
- с 1 августа — для тех, кому исполнилось 80 лет в июле.
Важно: компенсация за уход не начисляется автоматически, её нужно оформить через портал Госуслуг или МФЦ.
Доплаты для отдельных категорий
С августа увеличатся выплаты для бывших лётчиков и шахтёров.
Размер надбавки зависит от профессии и объёма страховых взносов, перечисленных ранее работодателями.
Как узнать размер прибавки
Все перерасчёты и изменения отражаются:
- в личном кабинете на сайте СФР;
- в мобильном приложении СФР;
- при обращении в МФЦ.
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