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Летние надбавки к пенсиям: кому и насколько повысят выплаты с июня в 2025 году

С августа 2025 года пенсии работающих пенсионер...

gubkin.city

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С 1 августа 2025 года в России начнётся ежегодный перерасчёт пенсий для работающих пенсионеров.

Изменения затрагивают выплаты на основе страховых взносов за 2024 год. Также значительные надбавки получат граждане, достигшие 80-летнего возраста.

Что изменится для работающих пенсионеров

Перерасчёт проводится автоматически — обращаться в Социальный фонд России (СФР) не нужно.

Основание — взносы работодателя за 2024 год.

Максимальная прибавка к пенсии составит 437,07 рубля в месяц.

Надбавка для 80-летних

С августа выплаты увеличатся для граждан, которым исполнилось 80 лет в мае, июне или июле:

  • Удвоенная фиксированная выплата — 8728,73 рубля;
  • Компенсация за уход — 1314 рублей (если ухаживающий человек оформлен официально);
  • Общая прибавка — 10 042,73 рубля в месяц.

Даты начала выплат:

  • с 1 июня — для тех, кто достиг 80 лет в мае;
  • с 1 июля — для юбиляров июня;
  • с 1 августа — для тех, кому исполнилось 80 лет в июле.

Важно: компенсация за уход не начисляется автоматически, её нужно оформить через портал Госуслуг или МФЦ.

Доплаты для отдельных категорий

С августа увеличатся выплаты для бывших лётчиков и шахтёров.

Размер надбавки зависит от профессии и объёма страховых взносов, перечисленных ранее работодателями.

Как узнать размер прибавки

Все перерасчёты и изменения отражаются:

  • в личном кабинете на сайте СФР;
  • в мобильном приложении СФР;
  • при обращении в МФЦ.

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