Летние надбавки к пенсиям: кому и на сколько повысят выплаты с июня в 2025 году

С 1 августа 2025 года меняются выплаты пенсионерам: кто получит прибавку

Лето 2025 года принесёт несколько важных изменений в расчёте пенсий. Перерасчёты коснутся как работающих пенсионеров, так и тех, кто отметил 80-летний юбилей. В отдельных случаях прибавка составит более 10 тысяч рублей.

Перерасчёт для работающих пенсионеров

С 1 августа будет учтён заработок за 2024 год

Основой станут страховые взносы, которые работодатели перечислили в Социальный фонд России (СФР)

Максимальная прибавка составит 437,07 рубля

Это ежегодная процедура и касается всех официально работающих пенсионеров.

Доплаты для бывших летчиков и шахтёров

Также с 1 августа увеличатся выплаты для отдельных профессиональных категорий, включая лётчиков и шахтёров

Перерасчёт зависит от отчислений работодателей за прошлый период

Надбавка за 80-летие

Пенсионеры, которым в мае, июне или июле 2025 года исполнилось 80 лет, получат:

Удвоенную фиксированную выплату — 8728,73 рубля

Компенсацию за уход — 1314 рублей

Итого прибавка — 10 042,73 рубля в месяц.

Выплата начинается:

— с 1 июня (для юбиляров мая)

— с 1 июля (для июньских)

— с 1 августа (для июльских)

Что важно знать

Все перерасчёты проходят автоматически, обращаться в СФР не нужно

Исключение — компенсация за уход: её назначают только при оформлении через МФЦ или «Госуслуги»

Проверить начисления можно через личный кабинет на сайте СФР, сообщает progorodsamara.