Летние надбавки к пенсиям: кому и на сколько повысят выплаты с июня в 2025 году
tsargrad.tv
С 1 августа 2025 года меняются выплаты пенсионерам: кто получит прибавку
Лето 2025 года принесёт несколько важных изменений в расчёте пенсий. Перерасчёты коснутся как работающих пенсионеров, так и тех, кто отметил 80-летний юбилей. В отдельных случаях прибавка составит более 10 тысяч рублей.
Перерасчёт для работающих пенсионеров
С 1 августа будет учтён заработок за 2024 год
Основой станут страховые взносы, которые работодатели перечислили в Социальный фонд России (СФР)
Максимальная прибавка составит 437,07 рубля
Это ежегодная процедура и касается всех официально работающих пенсионеров.
Доплаты для бывших летчиков и шахтёров
Также с 1 августа увеличатся выплаты для отдельных профессиональных категорий, включая лётчиков и шахтёров
Перерасчёт зависит от отчислений работодателей за прошлый период
Надбавка за 80-летие
Пенсионеры, которым в мае, июне или июле 2025 года исполнилось 80 лет, получат:
- Удвоенную фиксированную выплату — 8728,73 рубля
- Компенсацию за уход — 1314 рублей
- Итого прибавка — 10 042,73 рубля в месяц.
Выплата начинается:
— с 1 июня (для юбиляров мая)
— с 1 июля (для июньских)
— с 1 августа (для июльских)
Что важно знать
Все перерасчёты проходят автоматически, обращаться в СФР не нужно
Исключение — компенсация за уход: её назначают только при оформлении через МФЦ или «Госуслуги»
Проверить начисления можно через личный кабинет на сайте СФР, сообщает progorodsamara.
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