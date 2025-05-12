Лес памяти – руками нефтепроводчиков

27 млн деревьев в память о каждом погибшем в Великой Отечественной войне - цель международной акции «Сад памяти», стартовавшей в 2020 году. За пять лет вклад работников «Транснефть – Прикамье» в сохранение истории и озеленение территорий составил свыше 40 тыс. деревьев различных пород. В год 80-летия Великой Победы прикамские нефтепроводчики высадили ясень, иву и ель – всего более 8,5 тысяч саженцев.

Эстафета поколений

Общее дело субботним утром объединило коллег, членов их семей и руководство предприятия. Места высадки по традиции определяют специалисты лесничеств, на этот раз зеленый десант нефтепроводчиков прибыл в Пестречинский район республики.

Заметно подросла дочь инженера Артема Карсакова. Став полноценной помощницей, со знанием дела аккуратно вкладывала в лунки саженцы. Год назад София стала самой юной участницей акции, а в этом уже подменяла маму.

Впервые в подобной акции участвовал Максим – сын секретаря руководителя Альбины Леонидовой. 200 молодых ясеней в память о защитниках Отечества они высадили, сменяя и помогая друг другу. Запланировали на следующий год приехать расширенным составом, подключив самого младшего из Леонидовых.

«Преемственность поколений очень важна. Так мы укрепляем и передаем память о самом значимом, сохраняем историю», - говорит Альбина Георгиевна.

Сажали качественно

«На посадку деревьев выезжаем каждую весну - участие в масштабной акции давно стало для наших работников доброй традицией. Восстанавливаем лесной фонд страны, укрепляем связи внутри коллектива, показываем пример своим детям», - отметил заместитель генерального директора АО «Транснефть – Прикамье» Иван Павлов.

По словам руководителя Лаишевского лесничества Валерия Изибекова, помощь нефтепроводчиков всегда очень своевременна. Как правило, в пору посадки деревьев смотрители леса отвлечены на профилактику пожаров, и экологический десант от предприятия – большая подмога в благом деле.

«Сажали качественно, думаю, приживаемость саженцев будет стопроцентной. Спасибо коллективу АО «Транснефть – Прикамье», каждый год здорово нас выручает», - сказал руководитель-лесничий.

Память – главный враг войны, когда забывают войну, начинается новая. Эту мысль озвучил еще Аристотель. Шумные дубравы, посаженные заботливыми руками нефтепроводчиков, не дадут забыть ни об одном из 27 млн защитников Родины. И каждая крона, как память, будет расти и крепнуть под мирным небом.