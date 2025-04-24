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Ленивые пирожки за 5 минут — даже духовка не понадобится: сочная начинка и хрустящая корочка

Рецепт жареных булочек на творожном тесте без д...

kasheloff.ru

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Жареные булочки на творожном тесте без дрожжей — это невероятно вкусное и быстрое блюдо, которое точно порадует всю семью.

Вдохновленные рецептом бабушкиных пирожков, такие булочки получаются пышными и мягкими, а начинка с адыгейским сыром и зелёным луком добавляет насыщенный и аппетитный вкус. И, что приятно, даже в холодном виде такие булочки остаются вкусными, сохраняя свою нежность и лёгкость.

Ингредиенты:

  • Творог 5% — 300 г
  • Сметана — 6 ст. л.
  • Соль — 1 ч. л.
  • Сахар — 1 ч. л.
  • Яйцо — 2 шт.
  • Мука — 450 г
  • Разрыхлитель — 8 г
  • Сливочное масло — 50 г

Начинка:

  • Лук зелёный — 1 пучок
  • Сыр адыгейский — 300 г

Приготовление:

  1. В одной миске тщательно смешиваем муку с разрыхлителем.
  2. В другой миске соединяем творог, сметану, соль и сахар. Вбиваем яйца и тщательно перемешиваем смесь венчиком или вилкой.
  3. Постепенно добавляем сухие ингредиенты к творожной массе, замешиваем тесто. В самом конце вводим мягкое сливочное масло, продолжаем вымешивать до однородности.
  4. Оставляем тесто на 10 минут, чтобы оно немного «отдохнуло».
  5. Для начинки натираем сыр на крупной терке, мелко рубим зеленый лук и перемешиваем их в отдельной миске.
  6. Разделяем тесто на 12 частей, формируем небольшие лепешки. В центр каждой лепешки кладем начинку и защипываем края, формируя пирожки.
  7. Разогреваем сковороду с растительным маслом и обжариваем пирожки по 3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.
  8. Выложите готовые булочки на бумажное полотенце, чтобы впиталось лишнее масло, и подавайте к столу.

Эти жареные булочки на творожном тесте без дрожжей — отличная альтернатива традиционным пирожкам и идеальный перекус на ужин или завтрак. Наслаждайтесь, сообщает krasnoyarskmedia.

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