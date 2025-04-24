Ленивые пирожки за 5 минут — даже духовка не понадобится: сочная начинка и хрустящая корочка
kasheloff.ru
Жареные булочки на творожном тесте без дрожжей — это невероятно вкусное и быстрое блюдо, которое точно порадует всю семью.
Вдохновленные рецептом бабушкиных пирожков, такие булочки получаются пышными и мягкими, а начинка с адыгейским сыром и зелёным луком добавляет насыщенный и аппетитный вкус. И, что приятно, даже в холодном виде такие булочки остаются вкусными, сохраняя свою нежность и лёгкость.
Ингредиенты:
- Творог 5% — 300 г
- Сметана — 6 ст. л.
- Соль — 1 ч. л.
- Сахар — 1 ч. л.
- Яйцо — 2 шт.
- Мука — 450 г
- Разрыхлитель — 8 г
- Сливочное масло — 50 г
Начинка:
- Лук зелёный — 1 пучок
- Сыр адыгейский — 300 г
Приготовление:
- В одной миске тщательно смешиваем муку с разрыхлителем.
- В другой миске соединяем творог, сметану, соль и сахар. Вбиваем яйца и тщательно перемешиваем смесь венчиком или вилкой.
- Постепенно добавляем сухие ингредиенты к творожной массе, замешиваем тесто. В самом конце вводим мягкое сливочное масло, продолжаем вымешивать до однородности.
- Оставляем тесто на 10 минут, чтобы оно немного «отдохнуло».
- Для начинки натираем сыр на крупной терке, мелко рубим зеленый лук и перемешиваем их в отдельной миске.
- Разделяем тесто на 12 частей, формируем небольшие лепешки. В центр каждой лепешки кладем начинку и защипываем края, формируя пирожки.
- Разогреваем сковороду с растительным маслом и обжариваем пирожки по 3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.
- Выложите готовые булочки на бумажное полотенце, чтобы впиталось лишнее масло, и подавайте к столу.
Эти жареные булочки на творожном тесте без дрожжей — отличная альтернатива традиционным пирожкам и идеальный перекус на ужин или завтрак. Наслаждайтесь, сообщает krasnoyarskmedia.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец