Ленивые пирожки за 5 минут — даже духовка не понадобится: сочная начинка и хрустящая корочка

Жареные булочки на творожном тесте без дрожжей — это невероятно вкусное и быстрое блюдо, которое точно порадует всю семью.

Вдохновленные рецептом бабушкиных пирожков, такие булочки получаются пышными и мягкими, а начинка с адыгейским сыром и зелёным луком добавляет насыщенный и аппетитный вкус. И, что приятно, даже в холодном виде такие булочки остаются вкусными, сохраняя свою нежность и лёгкость.

Ингредиенты:

Творог 5% — 300 г

Сметана — 6 ст. л.

Соль — 1 ч. л.

Сахар — 1 ч. л.

Яйцо — 2 шт.

Мука — 450 г

Разрыхлитель — 8 г

Сливочное масло — 50 г

Начинка:

Лук зелёный — 1 пучок

Сыр адыгейский — 300 г

Приготовление:

В одной миске тщательно смешиваем муку с разрыхлителем. В другой миске соединяем творог, сметану, соль и сахар. Вбиваем яйца и тщательно перемешиваем смесь венчиком или вилкой. Постепенно добавляем сухие ингредиенты к творожной массе, замешиваем тесто. В самом конце вводим мягкое сливочное масло, продолжаем вымешивать до однородности. Оставляем тесто на 10 минут, чтобы оно немного «отдохнуло». Для начинки натираем сыр на крупной терке, мелко рубим зеленый лук и перемешиваем их в отдельной миске. Разделяем тесто на 12 частей, формируем небольшие лепешки. В центр каждой лепешки кладем начинку и защипываем края, формируя пирожки. Разогреваем сковороду с растительным маслом и обжариваем пирожки по 3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Выложите готовые булочки на бумажное полотенце, чтобы впиталось лишнее масло, и подавайте к столу.

Эти жареные булочки на творожном тесте без дрожжей — отличная альтернатива традиционным пирожкам и идеальный перекус на ужин или завтрак. Наслаждайтесь, сообщает krasnoyarskmedia.