Легендарный комбат "Востока" Ходаковский призвал не радоваться взятию Соледара

Легендарный комбат "Востока" Александр Ходаковский заявил, что пока рано радоваться взятию Соледара под контроль ВС РФ.

По его мнению, взятие данного населенного пункта лишь "капля в море", пишет издание "Царьград".

Ходаковский отметил, что российским военнослужащим предстоит еще очень много работы. Он напомнил, что Соледар находится лишь под столицей Донецкой Народной Республики. Цель Вооруженных сил Российской Федерации - Киев.

По мнению Ходаковского, из-за такой маленькой победы не стоит устраивать праздник. Бойцам предстоит еще очень много работы.

