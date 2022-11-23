Легендарный комбат Ходаковский объяснил, почему России выгодно затягивать конфликт на Украине

Легендарный комбат "Востока" Александр Ходаковский в своем канале в Telegram обосновал доходчиво, почему РФ выгодно затягивать конфликт на Украине.

По словам комбата, ВСУ в данный момент воодушевлены получением Херсона и новыми партиями помощи с Запада, а потому буквально "заряжены" идти вперед и совершать боевые подвиги.

В этой ситуации затягивание конфликта в большей мере выгодно не Украине, а именно России.

"Потом утрата интереса к ситуации со стороны Запада, потом кризис всего на Украине, потом наш реванш, который будет больше экономическим, чем военным. Как мы его примем?" — размышляет Ходаковский.

Ранее мы сообщали, что российская армия бросила в бой против ВСУ «убийц HIMARS».

