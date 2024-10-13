Леди Гагу расстроили низкие рейтинги второй части «Джокера»

После ошеломляющего успеха первой части «Джокера», ожидания от продолжения, в котором Леди Гага исполнила роль Харли Квин, были высоки. Однако, несмотря на антисипацию, «Джокер: Безумие на двоих» столкнулся с волной критики после своего выхода в мировой прокат 4 октября, собрав за первые выходные лишь 40 миллионов долларов в США — значительно меньше, чем ожидалось на фоне бюджета в 200 миллионов долларов.

Леди Гага, которая уже успела завоевать сердца зрителей своими музыкальными и актерскими талантами, оказалась шокирована и разочарована откликом публики. Источники близкие к певице и актрисе поделились с Daily Mail, что она не ожидала такой резкой критики и считала, что ее старания и уважение к фанатам комиксов будут оценены по достоинству. Ее надежды на получение номинации на «Оскар» за роль Харли Квин, подобно тому как Хоакин Феникс был удостоен этой чести за роль Джокера в первой части, теперь кажутся под вопросом.

Несмотря на текущие трудности, Гага не теряет оптимизма и уже готовится к новым профессиональным вызовам. По словам инсайдеров, она активно стремится участвовать в кастинге на следующий проект знаменитого режиссера Квентина Тарантино. «Она настроена решительно и планирует встретиться с Тарантино, как только сценарий будет готов к просмотру», — отметили источники.

Этот период в карьере Леди Гаги становится свидетельством того, как взлеты и падения в Голливуде могут сосуществовать бок о бок, а устойчивость и готовность к переменам остаются ключевыми качествами для долгосрочного успеха в индустрии развлечения, пишет kino.mail.ru.