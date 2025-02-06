«Лечили» уже мертвых: в РТ разгорается скандал вокруг махинаций главврача ЦРБ

Ситуация в медицинском сообществе Татарстана накаляется из-за серьезных обвинений, предъявленных к Светлане Одушкиной, главврачу Базарно-Матакской центральной районной больницы (ЦРБ).

Одушкина обвиняется в оформлении медицинских карт для умерших жителей, искусственно создавая историю их лечения в стационаре, что вызвало широкий общественный резонанс.

Раскрытие махинаций

По словам анестезиолога ЦРБ Эмы Шайхутдиновой, Светлана Одушкина использовала информацию от фельдшеров скорой помощи о смерти пациентов для фиктивного документирования их лечения. Это раскрытие стало возможным благодаря отказу ведущих медиков поддерживать незаконные действия Одушкиной.

Когда старший медперсонал отказывался участвовать в схеме, главврач переключилась на использование ресурсов Юхмачинской больницы, где младший медперсонал не смог противостоять её давлению.

Подтверждение обвинений

Заведующая терапевтическим отделением, Алсу Закиуллина, также подтвердила обвинения в адрес Одушкиной, рассказав о своем отказе участвовать в фиктивном оформлении документов. По её словам, в результате таких действий были незаконно оплачены процедуры для минимум 16 умерших жителей Алькеевского района.

Реакция и действия правоохранительных органов

Этот инцидент привел к тому, что медицинский персонал ЦРБ обратился к следственным органам. Следственный комитет РТ и прокуратура Татарстана начали проверку, результаты которой ожидаются с большим интересом.

В свете этих событий, общественность и медицинское сообщество требуют прозрачного и справедливого расследования, подчеркивая важность восстановления доверия к медицинским учреждениям региона.

Скандал в Базарно-Матакской ЦРБ ставит под вопрос этические стандарты в медицинской практике и подчеркивает необходимость строгого контроля за действиями медицинских руководителей.

В зависимости от исхода расследования, этот случай может стать предметом серьезных изменений в управлении медицинскими учреждениями по всему Татарстану, сообщает kazanfirst.ru.