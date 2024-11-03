Лазарева раскритиковали из-за некрасивого поступка в шоу «Ну-ка, все вместе!»: «Жутко было смотреть»

В новом выпуске популярного музыкального шоу «Ну-ка, все вместе!» телеведущий и известный певец Сергей Лазарев стал центром обсуждения после своего нестандартного жеста в поддержку одного из участников. В эпизоде, который вызвал многочисленные реакции среди зрителей и критиков, Лазарев решил активно вмешаться в процесс голосования.

Неожиданный поворот на шоу

Инцидент произошел, когда Лазарев, выразив восхищение вокалом певицы Арпи Абкарян, решил помочь ей получить необходимые для прохождения дальше баллы. В драматическом жесте, который многие сравнили с трюком профессионального каскадера, он спустился по стене и активировал кнопку голосования за Рудина, другого судью шоу. Этот поступок вызвал немедленную отставку фониатра Льва Рудина, который был недоволен таким вмешательством в его решение.

Реакция общественности

После происшествия Лазарев признал, что его действия были импульсивными. Тем не менее, поведение певца не нашло одобрения у части аудитории шоу. Зрители выразили свое недовольство в социальных сетях, отмечая, что такие действия, хоть и добавляют драматизма в шоу, но кажутся перебором для телевизионного формата. Многие высказывали надежду, что Лев Рудин сохранит свою честь и не вернется в проект после такого отношения, hibiny.ru.