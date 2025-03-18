Лавровый лист заправляю солью — весь март не нарадуюсь своей хитрости: гениальный лайфхак хозяек
Пластиковые окна часто становятся местом скопления влаги, что приводит к появлению плесени. Вместо агрессивных химических средств попробуйте простой и натуральный метод с солью и лавровым листом.
Почему это работает?
- Соль – отлично впитывает влагу, снижая уровень влажности на подоконнике.
- Лавровый лист – обладает противогрибковыми свойствами и предотвращает развитие плесени.
Как приготовить средство?
- Возьмите банку или небольшую емкость (≈300 мл).
- Заполните её солью на ¾ объема.
- Добавьте 3–4 сушеных лавровых листа.
- Поставьте банку на подоконник.
- Дополнительный бонус – эфирные масла лаврового листа придадут помещению приятный аромат.
Как часто менять?
- Раз в неделю – соль постепенно напитывается влагой, поэтому её нужно заменять свежей.
Этот простой способ поможет вам поддерживать окна в чистоте и защитить дом от плесени без лишних химикатов!
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