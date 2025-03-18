Лавровый лист заправляю солью — весь март не нарадуюсь своей хитрости: гениальный лайфхак хозяек

Пластиковые окна часто становятся местом скопления влаги, что приводит к появлению плесени. Вместо агрессивных химических средств попробуйте простой и натуральный метод с солью и лавровым листом.

Почему это работает?

Соль – отлично впитывает влагу, снижая уровень влажности на подоконнике.

– отлично впитывает влагу, снижая уровень влажности на подоконнике. Лавровый лист – обладает противогрибковыми свойствами и предотвращает развитие плесени.

Как приготовить средство?

Возьмите банку или небольшую емкость (≈300 мл). Заполните её солью на ¾ объема. Добавьте 3–4 сушеных лавровых листа. Поставьте банку на подоконник.

Дополнительный бонус – эфирные масла лаврового листа придадут помещению приятный аромат.

Как часто менять?

Раз в неделю – соль постепенно напитывается влагой, поэтому её нужно заменять свежей.

Этот простой способ поможет вам поддерживать окна в чистоте и защитить дом от плесени без лишних химикатов!