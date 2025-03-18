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Лавровый лист заправляю солью — весь март не нарадуюсь своей хитрости: гениальный лайфхак хозяек

Пластиковые окна часто становятся местом скопле...

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Пластиковые окна часто становятся местом скопления влаги, что приводит к появлению плесени. Вместо агрессивных химических средств попробуйте простой и натуральный метод с солью и лавровым листом.

Почему это работает?

  • Соль – отлично впитывает влагу, снижая уровень влажности на подоконнике.
  • Лавровый лист – обладает противогрибковыми свойствами и предотвращает развитие плесени.

Как приготовить средство?

  1. Возьмите банку или небольшую емкость (≈300 мл).
  2. Заполните её солью на ¾ объема.
  3. Добавьте 3–4 сушеных лавровых листа.
  4. Поставьте банку на подоконник.
  • Дополнительный бонус – эфирные масла лаврового листа придадут помещению приятный аромат.

Как часто менять?

  • Раз в неделю – соль постепенно напитывается влагой, поэтому её нужно заменять свежей.

Этот простой способ поможет вам поддерживать окна в чистоте и защитить дом от плесени без лишних химикатов!

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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