Новости России
· 16+ · Служба новостей

Лаборатория МегаФона протестировала Р-ФОН

Лаборатория МегаФона провела тестирование Р-ФОНа, российского смартфона, который активно готовится к выводу в розничную продажу.

Фото: пресс-служба МегаФона

Подписаться в Telegram

Лаборатория МегаФона провела тестирование Р-ФОНа, российского смартфона, который активно готовится к выводу в розничную продажу. Смартфон прошел весь набор начальных испытаний и базовых тестов на работу основных систем в сетях мобильной связи.

В ходе тестов смартфона Р-ФОН (модель RT001, произведен 26 марта 2024 года) специалисты провели исследование базовых функций нового аппарата. В частности, была проверена работа операционной системы, сотовой связи (звонки, отправка SMS, переключение между сетями различных стандартов), а также функционирование Wi-Fi и Bluetooth. Кроме того, лаборатория провела на новом аппарате проверку целого ряда пользовательских сценариев, в ходе которых проводилась комплексная оценка работы нового устройства.

Лаборатория МегаФона (Центр по исследованию и тестированию оборудования) была создана в 2008 году в Санкт-Петербурге. На сегодняшний день лаборатория проводит проверку всего оборудования, поступающего в розничную сеть МегаФона. Кроме того, на мощностях центра осуществляется тестирование оборудования по заказу других операторов связи, а также независимых вендоров, выходящих на рынок РФ. Ежегодно в лаборатории тестируется примерно 150 наименований различных устройств. В лаборатории имеются специальные экранированные комнаты, защищённые от внешнего электромагнитного воздействия, а инфраструктура лаборатории обладает всеми функциональными узлами настоящей сети: сетью радиодоступа (базовыми станциями), ядром, транспортным сегментом для выхода в интернет.

По итогам каждого этапа тестов полученные в лаборатории данные передавали производителю смартфона – компании «Рутек». Руководство лаборатории и компании «Рутек» договорились о проведении следующей итерации тестов в конце июня.

Р-ФОН является совместным проектом двух российских компаний АО «НТЦ ИТ РОСА» и АО «Рутек». Смартфон был представлен в декабре прошлого года. Сборка Р-ФОНа осуществляется на собственном производстве АО «Рутек» в Саранске, на территории «Технопарк-Мордовия», при поддержке правительства Республики Мордовия. Смартфон работает на основе мобильной операционной системы РОСА Мобайл. Важным фактором безопасности Р-ФОН является наличие написанных инженерами РОСА драйверов, обеспечивающих работу аппаратных компонентов смартфона. Р-ФОН включен в реестр отечественного оборудования Минпромторга.

«Вывод на рынок нового смартфона, тем более на собственной ОС – очень ответственный шаг. Поэтому крайне важно оказать содействие производителю Р-ФОНа, который сейчас готовится к коммерческому запуску своего первого продукта, по проверке корректности работы устройства в сети оператора, — говорит руководитель Центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования МегаФона Александр Джакония. — В нашей лаборатории есть все необходимое для тестирования и последующего совершенствования смартфонов».

«Мы готовимся к выходу на потребительский рынок и внешняя экспертиза нашего продукта, тем более от ведущего оператора сотовой связи, для нас крайне полезна и важна. Мы не только хотим выпустить на рынок достойную альтернативу, но и стремимся сделать аппарат, который будет значимо обходить по работоспособности зарубежные аналоги, поэтому все результаты теста в лаборатории МегаФона мы уже взяли в работу для улучшения нашего гаджета», — добавил генеральный директор «Рутека» Дмитрий Иванников.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

20 часов назад

«Без выбросов не обойтись»: что происходит с экологией Казани

Новости России

час назад

Лаборатория МегаФона протестировала Р-ФОН

организация по уничтожению комаров дезинспектор

Новости Казани

22 часа назад

В Казани трамвай снес 2 легковушки

Интересное в Казани

2 дня назад

Здоровое будущее вашего ребенка — правильное развитие с детства

угс для собак в Самаре

Новости Казани

день назад

Горбольница №7 после скандала заказала ремонт своего оборудования

Новости Татарстана

день назад

В 76 лет умерла пенсионер прокуратуры РТ Нэля Жоголева

Новости Казани

6 часов назад

В Казани 12 июня горело Арское кладбище

Новости Татарстана

22 часа назад

В Мензелинском районе столкнулись 3 грузовика

Новости Татарстана

день назад

Метеоролог КФУ объяснил, придет ли в РТ 50-градусная жара
Новости Татарстана
56 минут назад

В Татарстане 14 июня ожидаются грозы, град и ветер до 23 м/с

В Татарстане 14 июня ожидаются грозы, град и ветер до 23 м/с

Новости Казани

36 минут назад

Жительница Казани обвинила «Водоканал» во лжи

Интересное в Казани

4 часа назад

Как мы получили уникальный опыт посещения глэмпинга всего в 25 минутах от Казани!

Новости Татарстана

час назад

В Казани на время закроют дорогу на улицах Шамиля Усманова и Гагарина

Новости Казани

3 часа назад

В Казани появился сквер имени Бориса Тихомирова
Альберт Бикмуллин, спасший в Юдино падающую с балкона девочку, уходит на СВО
Новости Татарстана
21 минуту назад

Альберт Бикмуллин, спасший в Юдино падающую с балкона девочку, уходит на СВО

Новости Казани

3 часа назад

В Казани летом 2025 года пройдут Юношеские исламские игры

Новости Казани

3 часа назад

Синхронистка Колесниченко завоевала золото на Играх БРИКС в Казани

Новости Казани

4 часа назад

Вода на 2 пляжах Казани признана непригодной для купания
Хватит гуглить болезни: казанские врачи рассказали, почему необходимо своевременно обращаться к специалистам
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Хватит гуглить болезни: казанские врачи рассказали, почему необходимо своевременно обращаться к специалистам