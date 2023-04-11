В ГД РФ заявили о введении обеспечительных мер в отношении уклонистов от службы в армии

Руководитель оборонного комитета Госдумы РФ, генерал Андрей Картаполов анонсировал введение в стране особых "обеспечительных" мер для тех россиян, которые уклоняются от призыва на службу в ВС РФ.

"Если человек не получает повестку или делает вид, что ее не получает, то он будет обязан во время следующего призыва в течение двух недель добровольно явиться в военный комиссариат. Если он этого не сделает, то ему за цифровой подписью военного комиссара приходит уведомление о том, что вводится ограничение на выезд и последуют другие ограничительные меры. Если он вновь не явится, то через 20 дней этот военнообязанный может лишиться возможности управления транспортным средством, заключать сделки с недвижимостью", — заявил парламентарий.

По мнению Картаполова, такой, пусть даже жесткий, подход поможет не допустить проблем во время частичной мобилизации, планового призывы, эффективность воинского учета в стране вырастет.

Сегодня, 11 апреля, в ГД рассмотрят проект закона об электронных повестках, которые будут юридически приравнены к обычным, бумажным.