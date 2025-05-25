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Курорты смерти: Египет, Таиланд и Бали таят смертельные угрозы для гостей из России

Отпуск за границей может обернуться не только о...

research.uga.edu

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Отпуск за границей может обернуться не только отдыхом, но и серьёзными рисками для здоровья и жизни. В последние месяцы участились сообщения о трагических происшествиях с туристами в популярных странах.

Что происходит на курортах

Так, в Египте туристка погибла из-за падения рекламной конструкции. На Бали россияне сталкиваются с ядовитыми змеями, а в Таиланде произошёл случай паралича у одной из путешественниц. Всё это говорит о том, что даже привычные направления могут быть небезопасны.

Туристические агентства отмечают, что наибольшее количество страховых случаев приходится на Египет, Турцию и Таиланд — те страны, куда россияне ездят чаще всего. Травмы и болезни часто связаны с активными развлечениями: дайвингом, сафари, горными прогулками. Не исключены и аварии во время экскурсий, особенно в странах с сложным рельефом, как, например, в Непале.

Как снизить риски

Эксперты советуют заранее оформлять расширенный медицинский полис с покрытием не менее 100 тысяч долларов, особенно если в планах — активный отдых. Также важно предупредить страховую компанию о потенциальных видах деятельности, чтобы избежать недоразумений при наступлении страхового случая.

Отказаться от путешествий?

Профессионалы не призывают полностью отказываться от поездок. Ведь неприятности могут случиться где угодно — и в другой стране, и дома. Главное — ответственный подход к планированию: от выбора направления до подготовки документов и страховки, пишет источник.

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