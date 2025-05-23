Курорты смерти: Египет, Таиланд и Бали скрывают смертельные угрозы для россиян
kasheloff.ru
Заграничные поездки становятся всё популярнее, но вместе с ростом туристического потока увеличивается и число трагедий и несчастных случаев.
Египет, Таиланд, Бали и даже горные регионы Азии всё чаще фигурируют в новостях с тревожными заголовками.
Какие угрозы подстерегают туристов
Несколько недавних примеров:
- Египет: туристка погибла из-за обрушения рекламной конструкции;
- Бали: участились укусы змей, в том числе ядовитых;
- Таиланд: случаи паралича и серьёзных заболеваний после купаний и экскурсий;
- Непал, горы Азии: ДТП, лавины, внезапные погодные катаклизмы.
По данным туроператоров, больше всего страховых случаев фиксируется в Египте, Турции и Таиланде. Наибольшие риски связаны с:
- дайвингом и подводным плаванием;
- сафари и поездками на квадроциклах;
- экстремальными экскурсиями в горных зонах.
Как обезопасить себя в поездке
Эксперты рекомендуют не пренебрегать подготовкой, особенно при активных маршрутах.
1. Оформите расширенную страховку:
- Минимальное покрытие — $100 000;
- Учитывайте все виды активностей (дайвинг, горные туры, аренда мототехники и т.д.);
- Убедитесь, что страховка покрывает медицинскую эвакуацию и лечение за рубежом.
2. Подготовьтесь заранее:
- Изучите местные законы и традиции;
- Запишите номера экстренных служб и адреса больниц;
- Проверьте доступность качественной медицины в выбранной стране.
3. Не рискуйте без необходимости:
- Не участвуйте в сомнительных экскурсиях;
- Избегайте купаний в незнакомых водоёмах;
- Не пренебрегайте правилами безопасности и инструктажами.
Стоит ли отказываться от поездок?
Нет. Путешествия остаются источником впечатлений, знаний и отдыха. Но безопасность — ваш личный выбор. Даже дома можно столкнуться с опасностью, а в другой стране — тем более.
Главное — не игнорировать базовые меры предосторожности: страховка, маршрут, медицинские сведения.
Путешествия — это свобода и радость, но безопасность должна быть на первом месте. Потратьте немного времени на подготовку, и отпуск пройдёт без неприятных сюрпризов.
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