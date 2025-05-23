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Курорты смерти: Египет, Таиланд и Бали скрывают смертельные угрозы для россиян

Поездки в Египет, Таиланд и на Бали всё чаще со...

kasheloff.ru

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Заграничные поездки становятся всё популярнее, но вместе с ростом туристического потока увеличивается и число трагедий и несчастных случаев.

Египет, Таиланд, Бали и даже горные регионы Азии всё чаще фигурируют в новостях с тревожными заголовками.

Какие угрозы подстерегают туристов

Несколько недавних примеров:

  • Египет: туристка погибла из-за обрушения рекламной конструкции;
  • Бали: участились укусы змей, в том числе ядовитых;
  • Таиланд: случаи паралича и серьёзных заболеваний после купаний и экскурсий;
  • Непал, горы Азии: ДТП, лавины, внезапные погодные катаклизмы.

По данным туроператоров, больше всего страховых случаев фиксируется в Египте, Турции и Таиланде. Наибольшие риски связаны с:

  • дайвингом и подводным плаванием;
  • сафари и поездками на квадроциклах;
  • экстремальными экскурсиями в горных зонах.

Как обезопасить себя в поездке

Эксперты рекомендуют не пренебрегать подготовкой, особенно при активных маршрутах.

1. Оформите расширенную страховку:

  • Минимальное покрытие — $100 000;
  • Учитывайте все виды активностей (дайвинг, горные туры, аренда мототехники и т.д.);
  • Убедитесь, что страховка покрывает медицинскую эвакуацию и лечение за рубежом.

2. Подготовьтесь заранее:

  • Изучите местные законы и традиции;
  • Запишите номера экстренных служб и адреса больниц;
  • Проверьте доступность качественной медицины в выбранной стране.

3. Не рискуйте без необходимости:

  • Не участвуйте в сомнительных экскурсиях;
  • Избегайте купаний в незнакомых водоёмах;
  • Не пренебрегайте правилами безопасности и инструктажами.

Стоит ли отказываться от поездок?

Нет. Путешествия остаются источником впечатлений, знаний и отдыха. Но безопасность — ваш личный выбор. Даже дома можно столкнуться с опасностью, а в другой стране — тем более.

Главное — не игнорировать базовые меры предосторожности: страховка, маршрут, медицинские сведения.

Путешествия — это свобода и радость, но безопасность должна быть на первом месте. Потратьте немного времени на подготовку, и отпуск пройдёт без неприятных сюрпризов.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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