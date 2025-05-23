Курорты смерти: Египет, Таиланд и Бали скрывают смертельные угрозы для россиян

Заграничные поездки становятся всё популярнее, но вместе с ростом туристического потока увеличивается и число трагедий и несчастных случаев.

Египет, Таиланд, Бали и даже горные регионы Азии всё чаще фигурируют в новостях с тревожными заголовками.

Какие угрозы подстерегают туристов

Несколько недавних примеров:

Египет: туристка погибла из-за обрушения рекламной конструкции;

Бали: участились укусы змей, в том числе ядовитых;

Таиланд: случаи паралича и серьёзных заболеваний после купаний и экскурсий;

Непал, горы Азии: ДТП, лавины, внезапные погодные катаклизмы.

По данным туроператоров, больше всего страховых случаев фиксируется в Египте, Турции и Таиланде. Наибольшие риски связаны с:

дайвингом и подводным плаванием;

сафари и поездками на квадроциклах;

экстремальными экскурсиями в горных зонах.

Как обезопасить себя в поездке

Эксперты рекомендуют не пренебрегать подготовкой, особенно при активных маршрутах.

1. Оформите расширенную страховку:

Минимальное покрытие — $100 000;

Учитывайте все виды активностей (дайвинг, горные туры, аренда мототехники и т.д.);

Убедитесь, что страховка покрывает медицинскую эвакуацию и лечение за рубежом.

2. Подготовьтесь заранее:

Изучите местные законы и традиции;

Запишите номера экстренных служб и адреса больниц;

Проверьте доступность качественной медицины в выбранной стране.

3. Не рискуйте без необходимости:

Не участвуйте в сомнительных экскурсиях;

Избегайте купаний в незнакомых водоёмах;

Не пренебрегайте правилами безопасности и инструктажами.

Стоит ли отказываться от поездок?

Нет. Путешествия остаются источником впечатлений, знаний и отдыха. Но безопасность — ваш личный выбор. Даже дома можно столкнуться с опасностью, а в другой стране — тем более.

Главное — не игнорировать базовые меры предосторожности: страховка, маршрут, медицинские сведения.

Путешествия — это свобода и радость, но безопасность должна быть на первом месте. Потратьте немного времени на подготовку, и отпуск пройдёт без неприятных сюрпризов.