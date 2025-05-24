Курорты смерти: Египет, Таиланд и Бали хранят в себе смертельные угрозы для россиян

Путешествия за рубеж с каждым годом всё чаще связаны с рисками для отдыхающих. В Египте, например, туристка погибла из-за падения рекламной конструкции. На острове Бали россияне могут столкнуться со змеями, а в Таиланде у одной туристки развился паралич. Многие популярные направления отдыха оказываются не такими безопасными, как кажется. Туристические компании отмечают, что большинство страховых случаев происходит именно в странах, которые предпочитают россияне — Египте, Турции и Таиланде. Там часто встречаются травмы и болезни, связанные с активными развлечениями, такими как дайвинг и сафари. Опасности поджидают и в горах, например, в Непале, а также на экскурсиях через горные перевалы, где возможны аварии и природные катаклизмы.

Эксперты советуют брать расширенную медицинскую страховку с покрытием не меньше 100 тысяч долларов, особенно если планируется активный отдых. Также важно заранее сообщать страховой компании о всех возможных рисках, чтобы получить надежную защиту.

При этом специалисты не рекомендуют полностью отказываться от зарубежных поездок, так как неприятности могут случиться и дома. Однако тщательное планирование путешествия помогает снизить вероятность проблем и сделать отдых более безопасным, пишет источник.