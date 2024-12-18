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Курорты Краснодарского края закроют? Тонны мазута уже на берегах пляжей

Крушение двух танкеров «Волгонефть» в Керченско...

azh.kz

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Крушение двух танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе привело к экологической катастрофе в Краснодарском крае.

Нефтепродукты, разлившиеся в море, достигли береговой полосы Анапы, включая десятки километров пляжей от посёлка Веселовка до станицы Благовещенская. В результате в регионе введён режим чрезвычайной ситуации, сообщает interfax.

Что произошло?

Разлив мазута произошёл после аварии двух танкеров, один из которых, как выяснилось, не имел действующего разрешения на плавание. Танкер «Волгонефть-239» был построен в 1973 году, и его разрешительные документы на эксплуатацию были приостановлены. Несмотря на это, судно находилось в эксплуатации, что привело к трагическим последствиям.

По данным губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, пятна мазута обнаружены на протяжённости более 30 километров вдоль побережья. Для ликвидации загрязнения были экстренно созданы оперативные штабы, а в зону ЧС направлены силы МЧС, «Кубань-СПАС» и волонтёры.

Масштаб бедствия

На данный момент в ликвидации последствий задействовано:

  • 267 человек,
  • 50 единиц техники,

Силы оперативных служб сосредоточены на очистке побережья, однако загрязнение угрожает не только людям, но и морской экосистеме.

Угроза для дельфинов и морских экосистем

Институт проблем экологии и эволюции РАН сообщил, что в зоне загрязнения оказались ключевые районы обитания дельфинов. Эти воды являются важными миграционными путями рыбы, а также местами кормления афалин, азовок (морских свиней) и белобочек.

Научный сотрудник института Дмитрий Глазов подчеркнул, что нефтепродукты могут нанести серьёзный урон морским млекопитающим. Дельфины рискуют получить токсическое отравление через пищу, а также ожоги кожи при контакте с нефтесодержащими жидкостями. Экологи напоминают, что после аналогичной катастрофы в 2007 году в Черном море массово погибали морские обитатели, включая дельфинов.

Меры по ликвидации последствий

В двух муниципалитетах Краснодарского края — Темрюкском районе и Анапе — введён режим чрезвычайной ситуации. Оперативные штабы координируют работы по очистке береговой линии. При необходимости будет увеличено количество задействованных сил и средств.

Проблемы контроля судоходства

Ситуация с танкером «Волгонефть-239» вновь подняла вопрос о состоянии судоходства в России. Судно, построенное 51 год назад, использовалось без действующих разрешительных документов. Эксперты указывают на необходимость ужесточения контроля за эксплуатацией старых судов, чтобы предотвратить подобные катастрофы в будущем.

Экологическая катастрофа требует срочных мер

Разлив мазута в Керченском проливе стал не только локальной, но и экологической катастрофой, затронувшей морские экосистемы и пляжи Краснодарского края. Для предотвращения подобных случаев в будущем необходимо усилить контроль за состоянием судов и обновить законодательные нормы, регулирующие судоходство. Пока же основная задача — минимизировать последствия и спасти пострадавшие территории.

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