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Куриные треугольники в лаваше — потратьте 15 минут: лучше любых пирожков

Автор канала «Готовим с Калниной Натальей» поде...

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Автор канала «Готовим с Калниной Натальей» поделился простым и вкусным рецептом, который подойдёт для перекуса или лёгкого ужина. Главное — не нужно возиться с тестом и раскаткой!

Вместо обычного теста используется лаваш, а начинка получается мягкой и хорошо пропекается. В итоге получаются румяные треугольные пирожки, которые исчезают со стола за считанные минуты.

Как приготовить:

  • Лаваш нарезают прямоугольниками.

  • Для начинки берут куриный фарш, мелко рубят лук и чеснок, добавляют немного сметаны. Если масса получается слишком густой — можно влить чуть-чуть молока.

  • Смесь намазывают на кусочек лаваша и сворачивают треугольником.

  • Заготовки кладут на противень, сверху смазывают сметаной.

  • Выпекают при 200°C примерно 15 минут — до золотистой корочки.

Пирожки получаются с хрустящей корочкой снаружи и мягкой, сочной начинкой внутри. Особенно вкусно есть их с молоком — очень домашний и уютный перекус!

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