Куриные треугольники в лаваше — можно приготовить за 15 минут: лучше любых пирожков

Если хочется вкусного перекуса без лишней возни с тестом — этот рецепт точно для вас. Автор канала «Готовим с Калниной Натальей» предлагает готовить пирожки из лаваша — быстро, румяно и с хрустящей корочкой.

Что понадобится:

Лаваш

Куриный фарш

Репчатый лук

Чеснок

Сметана

(по желанию) немного молока, если начинка получится густой

Как готовить:

Лаваш нарезать прямоугольниками. Для начинки смешать фарш, мелко порубленный лук, чеснок и сметану. При необходимости добавить немного молока. Выложить начинку на лаваш и свернуть его треугольником. Выложить пирожки на противень, сверху смазать сметаной. Запекать при 200°C около 15 минут — до золотистой корочки.

Что в итоге:

Пирожки получаются с нежной начинкой и хрустящей корочкой, пишет nord-news.ru. Готовятся быстро, съедаются ещё быстрее. Особенно вкусно — с молоком!