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Куриные треугольники в лаваше — можно приготовить за 15 минут: лучше любых пирожков

Если хочется вкусного перекуса без лишней возни...

opttorgsar.ru

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Если хочется вкусного перекуса без лишней возни с тестом — этот рецепт точно для вас. Автор канала «Готовим с Калниной Натальей» предлагает готовить пирожки из лаваша — быстро, румяно и с хрустящей корочкой.

Что понадобится:

  • Лаваш

  • Куриный фарш

  • Репчатый лук

  • Чеснок

  • Сметана

  • (по желанию) немного молока, если начинка получится густой

Как готовить:

  1. Лаваш нарезать прямоугольниками.

  2. Для начинки смешать фарш, мелко порубленный лук, чеснок и сметану.

  3. При необходимости добавить немного молока.

  4. Выложить начинку на лаваш и свернуть его треугольником.

  5. Выложить пирожки на противень, сверху смазать сметаной.

  6. Запекать при 200°C около 15 минут — до золотистой корочки.

Что в итоге:

Пирожки получаются с нежной начинкой и хрустящей корочкой, пишет nord-news.ru. Готовятся быстро, съедаются ещё быстрее. Особенно вкусно — с молоком!

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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