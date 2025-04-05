Куриные треугольники в лаваше — можно приготовить за 15 минут: лучше любых пирожков
opttorgsar.ru
Если хочется вкусного перекуса без лишней возни с тестом — этот рецепт точно для вас. Автор канала «Готовим с Калниной Натальей» предлагает готовить пирожки из лаваша — быстро, румяно и с хрустящей корочкой.
Что понадобится:
Лаваш
Куриный фарш
Репчатый лук
Чеснок
Сметана
(по желанию) немного молока, если начинка получится густой
Как готовить:
Лаваш нарезать прямоугольниками.
Для начинки смешать фарш, мелко порубленный лук, чеснок и сметану.
При необходимости добавить немного молока.
Выложить начинку на лаваш и свернуть его треугольником.
Выложить пирожки на противень, сверху смазать сметаной.
Запекать при 200°C около 15 минут — до золотистой корочки.
Что в итоге:
Пирожки получаются с нежной начинкой и хрустящей корочкой, пишет nord-news.ru. Готовятся быстро, съедаются ещё быстрее. Особенно вкусно — с молоком!
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