Куриные треугольники в лаваше — готовятся всего 15 минут: лучше любых пирожков

В современном ритме жизни каждая минута на счету, особенно когда речь заходит о приготовлении пищи.

Куриные треугольники в лаваше — это идеальное решение для тех, кто ценит как своё время, так и вкусовые качества еды. Этот рецепт не только быстр в исполнении, но и способен удивить и порадовать даже гурманов.

Простота и скорость приготовления

Куриные треугольники в лаваше готовятся всего за 15 минут, что делает их идеальным выбором для занятых людей. Вам потребуется лишь куриная грудка, лаваш, сыр и немного зелени. Простота ингредиентов и способа приготовления делает этот рецепт доступным каждому.

Вкуснее традиционных пирожков

Почему эти треугольники лучше пирожков?

Во-первых, куриное мясо в сочетании с ароматными специями и свежим лавашом создаёт неповторимый вкус, который трудно сравнить с обычными пирожками, традиционно жаренными в большом количестве масла.

Во-вторых, использование лаваша вместо теста сокращает калорийность блюда, делая его более лёгким и менее жирным.

Как приготовить?

Нарежьте куриную грудку тонкими полосками. Положите курицу на лаваш, добавьте нарезанный сыр и зелень по вкусу. Сформируйте треугольники, аккуратно завернув края лаваша, чтобы содержимое осталось внутри. Обжарьте треугольники на сковороде до золотистой корочки с каждой стороны.

Эти куриные треугольники можно подавать как в горячем, так и в холодном виде, что делает их отличным вариантом для пикников или перекусов на работе.