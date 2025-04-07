Куриные треугольники в лаваше — готовятся всего 15 минут: лучше любых пирожков
dzen.ru
В современном ритме жизни каждая минута на счету, особенно когда речь заходит о приготовлении пищи.
Куриные треугольники в лаваше — это идеальное решение для тех, кто ценит как своё время, так и вкусовые качества еды. Этот рецепт не только быстр в исполнении, но и способен удивить и порадовать даже гурманов.
Простота и скорость приготовления
Куриные треугольники в лаваше готовятся всего за 15 минут, что делает их идеальным выбором для занятых людей. Вам потребуется лишь куриная грудка, лаваш, сыр и немного зелени. Простота ингредиентов и способа приготовления делает этот рецепт доступным каждому.
Вкуснее традиционных пирожков
Почему эти треугольники лучше пирожков?
- Во-первых, куриное мясо в сочетании с ароматными специями и свежим лавашом создаёт неповторимый вкус, который трудно сравнить с обычными пирожками, традиционно жаренными в большом количестве масла.
- Во-вторых, использование лаваша вместо теста сокращает калорийность блюда, делая его более лёгким и менее жирным.
Как приготовить?
- Нарежьте куриную грудку тонкими полосками.
- Положите курицу на лаваш, добавьте нарезанный сыр и зелень по вкусу.
- Сформируйте треугольники, аккуратно завернув края лаваша, чтобы содержимое осталось внутри.
- Обжарьте треугольники на сковороде до золотистой корочки с каждой стороны.
Эти куриные треугольники можно подавать как в горячем, так и в холодном виде, что делает их отличным вариантом для пикников или перекусов на работе.
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