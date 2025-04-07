Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

Куриные треугольники в лаваше — готовятся всего 15 минут: лучше любых пирожков

Откройте для себя рецепт куриных треугольников ...

dzen.ru

Подписаться на Дзен.канал

В современном ритме жизни каждая минута на счету, особенно когда речь заходит о приготовлении пищи.

Куриные треугольники в лаваше — это идеальное решение для тех, кто ценит как своё время, так и вкусовые качества еды. Этот рецепт не только быстр в исполнении, но и способен удивить и порадовать даже гурманов.

Простота и скорость приготовления

Куриные треугольники в лаваше готовятся всего за 15 минут, что делает их идеальным выбором для занятых людей. Вам потребуется лишь куриная грудка, лаваш, сыр и немного зелени. Простота ингредиентов и способа приготовления делает этот рецепт доступным каждому.

Вкуснее традиционных пирожков

Почему эти треугольники лучше пирожков?

  • Во-первых, куриное мясо в сочетании с ароматными специями и свежим лавашом создаёт неповторимый вкус, который трудно сравнить с обычными пирожками, традиционно жаренными в большом количестве масла.
  • Во-вторых, использование лаваша вместо теста сокращает калорийность блюда, делая его более лёгким и менее жирным.

Как приготовить?

  1. Нарежьте куриную грудку тонкими полосками.
  2. Положите курицу на лаваш, добавьте нарезанный сыр и зелень по вкусу.
  3. Сформируйте треугольники, аккуратно завернув края лаваша, чтобы содержимое осталось внутри.
  4. Обжарьте треугольники на сковороде до золотистой корочки с каждой стороны.

Эти куриные треугольники можно подавать как в горячем, так и в холодном виде, что делает их отличным вариантом для пикников или перекусов на работе.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

15 часов назад

В Казани выставили на продажу редкую монету стоимостью в 10 млн рублей

Интересное в Казани

50 минут назад

Как казанцы экономят на еде: рассказываем, где взять пиццу дешевле, чем в меню

уничтожение борщевика истринский район

Не у нас

18 часов назад

Ученые нашли способ, как сделать Марс пригодным для жизни

Гид по скидкам Казани

4 дня назад

Где жить за городом с комфортом: гид по лучшим коттеджным посёлкам Казани

ремонт гидроаккумуляторов для водоснабжения в Москве

Не у нас

день назад

Загадочные каменные артефакты в Крыму не дают покоя ученым

Не у нас

день назад

Ученые ошиблись: новый океан в Африке появится гораздо быстрее

Новости Казани

день назад

Определились с датой открытия спортивной школы Загитовой в Казани

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане все больше людей обращаются за психологической помощью

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане снизилась стоимость новых машин
Лонгриды
17 часов назад

Премьера «Батя 2. Дед» в Казани: Илья Учитель о том, как любовь и воспоминания формируют фильм

«Батя 2: Дед» — долгожданное продолжение, котор...

Не у нас

5 минут назад

Изменит науку: ученые на Курилах сделали открытие

Новости Татарстана

час назад

Татарстанец осужден за попытку убийства в состоянии аффекта

Новости Татарстана

час назад

Силовики пришли с обысками в Нижнекамскую больницу

Новости Татарстана

2 часа назад

Женщина оказалась в СИЗО после страшного пожара в многоэтажке в Челнах
Новости Казани
3 дня назад

Первоапрельские шутки ProKazan зашли слишком далеко

Новости Казани

2 часа назад

Пассажирка автобуса №46 упала в обморок 2 раза

Не у нас

2 часа назад

Преступники разработали новый способ обмана россиян

Новости Казани

2 часа назад

9 подростков 14–15 лет толпой набросились на сверстницу в Казани
Больше воздуха и зелени: рассказываем, как меня...
Интересное в Казани
6 дней назад

Больше воздуха и зелени: рассказываем, как меняется подход к жилым проектам в историческом центре