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Куриные треугольники в лаваше — готовятся 15 минут: лучше любых пирожков

Откройте для себя рецепт куриных треугольников ...

kasheloff.ru

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В мире быстрой и вкусной еды, куриные треугольники в лаваше становятся новым фаворитом на кухне.

Эти невероятно аппетитные и лёгкие в приготовлении закуски обещают стать хитом на любом столе, а их простота и скорость приготовления могут дать фору даже самым изысканным пирожкам.

Почему куриные треугольники в лаваше стоит попробовать каждому

Куриные треугольники в лаваше — это не только идеальный вариант для быстрого перекуса, но и отличное дополнение к любому столу. Главное преимущество этого блюда — скорость приготовления. Всего 15 минут от начала до готовности, и вы уже можете наслаждаться хрустящими кусочками с ароматной куриной начинкой.

Как приготовить куриные треугольники в лаваше

Вам понадобится тонкий лаваш, куриную грудку, свежие овощи для начинки и немного сыра для пикантности. Курицу нужно предварительно обжарить с приправами, добавить измельчённые овощи и немного сыра. Далее эту смесь заворачивают в треугольники из лаваша и обжаривают на сковороде до золотистой корочки.

Преимущества куриных треугольников в лаваше перед традиционными пирожками

Эти треугольники не только быстрее и проще в приготовлении, но и здоровее благодаря меньшему количеству масла и отсутствию жирного теста. К тому же, лаваш, в отличие от теста для пирожков, не содержит дрожжей, что делает его более легким и менее калорийным вариантом.

Куриные треугольники в лаваше могут стать замечательной альтернативой традиционным закускам, добавляя изысканности и разнообразия на ваш стол. Благодаря простоте приготовления и здоровому составу, они отлично подходят как для повседневного ужина, так и для праздничного застолья.

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