Куриные яйца партиями снимают с продажи: покупателей ждёт неприятный сюрприз на полках магазинов

В 2025 году жители США столкнулись с неожиданным подорожанием яиц, вызванным распространением птичьего гриппа, который нанес значительный урон птицефермам по всей стране. Это сообщает CBS News, отмечая, что вирус привел к значительному снижению популяции птиц и, как следствие, к уменьшению объемов производства яиц.

Ограничения на Количество Покупаемых Яиц

Из-за дефицита многие магазины, включая сеть Market Basket в Массачусетсе, ввели ограничения на продажу яиц, разрешая покупателям приобретать не более двух упаковок за один визит. Похожая ситуация наблюдается в Неваде, где в некоторых магазинах полки, где обычно хранятся яйца, оказались пустыми.

Существенный Подъем Цен

Аналитика показывает, что в декабре 2024 года средняя цена за дюжину яиц составила 4,15 доллара и это на 60% выше, чем в предыдущем году. Эксперты предсказывают дальнейшее увеличение цен еще на 20% уже в этом году

Влияние на Экономику и Общество

Повышение цен на яйца оказывает давление на бюджеты американских семей, учитывая важность этого продукта как источника белка. Продолжающийся дефицит подчеркивает критическую зависимость общественного здоровья и экономики от стабильности агропромышленного сектора.

Перспективы и Меры по Преодолению Кризиса

В ответ на текущую ситуацию власти и бизнес активно разрабатывают меры по борьбе с распространением вируса, включая усиление биобезопасности на фермах. В то же время, многие американцы обращаются к альтернативам традиционным яйцам, таким как продукты на растительной основе, что может способствовать долгосрочным изменениям в потребительских предпочтениях.

Данная ситуация выделяет необходимость укрепления устойчивости пищевой системы и подготовки к непредвиденным вызовам, которые могут радикально изменить условия жизни и экономические реалии, сообщает источник.