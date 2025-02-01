Новости России
· 16+ · Полина Модестова

Куриные яйца партиями снимают с продажи: покупателей ждёт неприятный сюрприз на полках магазинов

В 2025 году жители США столкнулись с неожиданны...

life.ru

Подписаться в Telegram

В 2025 году жители США столкнулись с неожиданным подорожанием яиц, вызванным распространением птичьего гриппа, который нанес значительный урон птицефермам по всей стране. Это сообщает CBS News, отмечая, что вирус привел к значительному снижению популяции птиц и, как следствие, к уменьшению объемов производства яиц.

Ограничения на Количество Покупаемых Яиц

Из-за дефицита многие магазины, включая сеть Market Basket в Массачусетсе, ввели ограничения на продажу яиц, разрешая покупателям приобретать не более двух упаковок за один визит. Похожая ситуация наблюдается в Неваде, где в некоторых магазинах полки, где обычно хранятся яйца, оказались пустыми.

Существенный Подъем Цен

Аналитика показывает, что в декабре 2024 года средняя цена за дюжину яиц составила 4,15 доллара и это на 60% выше, чем в предыдущем году. Эксперты предсказывают дальнейшее увеличение цен еще на 20% уже в этом году

Влияние на Экономику и Общество

Повышение цен на яйца оказывает давление на бюджеты американских семей, учитывая важность этого продукта как источника белка. Продолжающийся дефицит подчеркивает критическую зависимость общественного здоровья и экономики от стабильности агропромышленного сектора.

Перспективы и Меры по Преодолению Кризиса

В ответ на текущую ситуацию власти и бизнес активно разрабатывают меры по борьбе с распространением вируса, включая усиление биобезопасности на фермах. В то же время, многие американцы обращаются к альтернативам традиционным яйцам, таким как продукты на растительной основе, что может способствовать долгосрочным изменениям в потребительских предпочтениях.

Данная ситуация выделяет необходимость укрепления устойчивости пищевой системы и подготовки к непредвиденным вызовам, которые могут радикально изменить условия жизни и экономические реалии, сообщает источник.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

20 часов назад

В Казани эвакуировали посетителей 2 ТЦ

Интересное в Казани

18 часов назад

Идеи есть! Показываем небанальные варианты: что дарить и куда идти на грядущие праздники в Казани

чем уничтожить траву на участке навсегда химическим способом

Не у нас

день назад

Жена отправила мужу СМС из самолета за пару минут до крушения в США

Интересное в Казани

2 дня назад

Один раз в день – это запор? Хирург-проктолог из Казани отвечает на деликатные вопросы, которые вы стесняетесь задавать

ремонт стиральных машин занусси в Казани

Новости Казани

52 минуты назад

Доклад по делу о халатности полиции Татарстана представят главе СК России

Новости Татарстана

день назад

В Лениногорском районе Татарстана разлились нефтепродукты

Не у нас

день назад

Смертельно опасную бактерию нашли в курице, которую ввозят в РФ из Казахстана

Новости Татарстана

4 часа назад

МЧС объявило угрозу атаки БПЛА по Татарстану

Не у нас

день назад

13-летнюю девочку похитили после уроков в Тюменской области
Лонгриды
день назад

Автобусный кризис Казани: причины роста цен и нехватки транспорта

Цены на проезд в общественном транспорте Казани...

Новости Казани

52 минуты назад

Доклад по делу о халатности полиции Татарстана представят главе СК России

Интересное в Казани

18 часов назад

Идеи есть! Показываем небанальные варианты: что дарить и куда идти на грядущие праздники в Казани

Новости Казани

52 минуты назад

Стало известно, когда в Казань вернутся перелетные птицы

Новости Казани

52 минуты назад

В Казани до конца года закроют улицу Дубравную
В Челнах один дом закидывают использованными па...
Новости Татарстана
19 часов назад

В Челнах один дом закидывают использованными памперсами

Новости Татарстана

57 минут назад

МЧС: угроза атаки БПЛА в Татарстане отменена

Новости Татарстана

4 часа назад

МЧС объявило угрозу атаки БПЛА по Татарстану

Новости Татарстана

18 часов назад

В Татарстане появится Институт родительства
Находят хобби и раскрывают душу
Новости России
5 дней назад

Находят хобби и раскрывают душу