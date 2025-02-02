Куриные яйца массово убирают с продажи: покупателей ждёт неприятный сюрприз на полках магазинов

В преддверии 2025 года эксперты прогнозируют новый всплеск цен на яйца в США. Этот тревожный тренд обусловлен эпидемией птичьего гриппа, которая продолжает наносить серьезный ущерб птицефабрикам по всей стране. Сообщается, что из-за этой ситуации на рынке складывается дефицит продукта, ведущий к необходимости введения ограничений на его покупку.

Например, в штате Массачусетс сеть супермаркетов Market Basket уже ввела правило, ограничивающее покупку до двух упаковок яиц на одну семью. Подобные меры наблюдаются и в других регионах, таких как Лас-Вегас, где местные жители сталкиваются с проблемой пустующих полок в магазинах.

Статистика показывает значительный рост цен: в декабре 2024 года средняя стоимость дюжины яиц достигла 4,15 доллара, что на 60% выше показателя прошлого года и в три раза превышает цены 2019 года. Согласно оценкам Министерства сельского хозяйства США, в текущем году цены могут увеличиться еще на 20%.

Эта тенденция вызывает беспокойство среди потребителей и ставит под угрозу доступность одного из базовых продуктов питания для многих американских семей.