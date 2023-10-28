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«Курица слишком дорогая»: в Госдуме предложили установить предельные цены на продукты питания

«Курица слишком дорогая»: в Госдуме предложили установить предельные цены на продукты питания

Фото: социальные сети

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В нижнюю палату парламента РФ внесли проект федерального закона, который установит предельно допустимые цены на непродовольственные товары, если, конечно, будет принят.

В пояснительной записке к проекту закона говорится, что правительство должно иметь дополнительные инструменты, чтобы не допустить влияния недобросовестных продавцов, которые решат воспользоваться ситуацией.

Госрегулирование предлагается ввести как меру временного характера. Пока до 31 декабря 2024 года.
Сегодня у правительства есть полномочия, чтобы ограничивать пределы цен на продовольственные товары.

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