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Купюры больше никогда не примут в магазинах с 1 июня. Неприятный сюрприз для граждан

Начиная с 1 июня магазины перестанут принимать некоторые наличные купюры, что может создать трудности для многих людей. Несмотря на широкое использование наличных денег в повседневной жизни, важно знать, как определить поврежденные или поддельные банкноты

Яна Лаушкина

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Начиная с 1 июня магазины перестанут принимать некоторые наличные купюры, что может создать трудности для многих людей. Несмотря на широкое использование наличных денег в повседневной жизни, важно знать, как определить поврежденные или поддельные банкноты и как поступить в подобных ситуациях.

Если купюра имеет незначительные повреждения, то ее все еще можно будет использовать в магазинах. Однако, в случае серьезных повреждений, купюру могут отказаться принимать. В такой ситуации возможно обменять ее в банке, при условии, что сохранено более 55% площади и различимы серия и номер.
Преступление, связанное с использованием поддельных денег, несет в себе серьезные последствия и является преступлением по закону. При возникновении сомнений в подлинности денежной купюры наилучшим вариантом будет обратиться в банк для проведения профессиональной проверки. Важно ознакомиться с официальной информацией от Банка России по признакам подлинности банкнот и воспользоваться специальными приложениями для проведения быстрой проверки денежных купюр.

Следует помнить общие правила безопасного обращения с наличными деньгами: хранить их в безопасном месте, избегать пересчета на общественных местах, быть осторожным при снятии наличных из банкомата, не доверять незнакомцам, предлагающим обмен валюты, и при возможности предпочитать безналичные формы оплаты, сообщает NGNOVOROS.

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