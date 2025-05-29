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«Куча детей отмечала день рождения». Массовое убийство подростков в Иркутской области: хроника событий

В Байкальске подросток напал с ножом на сверстн...

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Трагедия в Байкальске: подросток напал с ножом на сверстников, четыре ребёнка погибли

В ночь с 27 на 28 мая в Байкальске Иркутской области произошла страшная трагедия. Группа подростков отмечала день рождения на даче, когда 17-летний молодой человек внезапно напал с ножом на своих сверстников. В результате поножовщины погибли четверо детей, ещё четверо получили ранения. Нападавший поджёг дома на участке и погиб в пожаре.

Компания подростков 13–17 лет собралась на даче с разрешения родителей, многие из них учатся в одной школе. По словам очевидцев, вечером всё было спокойно, но позже, после употребления алкоголя, произошёл конфликт с трагическим исходом.

Пострадавшие сейчас находятся в больницах Иркутска и Байкальска, с ними работают психологи. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц и покушении на убийство.

В Байкальске объявлен трёхдневный траур. Для поддержки семьи и пострадавших в регион направлены высокопоставленные чиновники и специалисты, сообщает 53.

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