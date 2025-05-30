«Куча детей отмечала день рождения». Массовое убийство подростков в Иркутской области: хроника происходящего

В ночь с 27 на 28 мая в городе Байкальск (Иркутская область) компания подростков отмечала день рождения на даче.

Среди них был и 17-летний молодой человек, который внезапно:

Напал с ножом на своих друзей,

Убил четверых,

Ранил ещё четверых.

Затем он поджёг дома на участке и погиб в огне.

Кто были участники

Все подростки — от 13 до 17 лет,

Многие учились в одной школе,

Родители разрешили поездку, вечер начинался спокойно.

По предварительным данным, перед конфликтом употреблялся алкоголь.

Что сейчас

Выжившие дети госпитализированы в Иркутске и Байкальске.

С ними работают врачи и психологи.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям:

«Убийство двух и более лиц»

«Покушение на убийство»

Реакция властей