Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

«Куча детей отмечала день рождения». Массовое убийство подростков в Иркутской области: хроника происходящего

В Иркутской области на даче произошла трагедия ...

news.mail.ru

Подписаться на Дзен.канал

В ночь с 27 на 28 мая в городе Байкальск (Иркутская область) компания подростков отмечала день рождения на даче.

Среди них был и 17-летний молодой человек, который внезапно:

  • Напал с ножом на своих друзей,
  • Убил четверых,
  • Ранил ещё четверых.

Затем он поджёг дома на участке и погиб в огне.

Кто были участники

  • Все подростки — от 13 до 17 лет,
  • Многие учились в одной школе,
  • Родители разрешили поездку, вечер начинался спокойно.

По предварительным данным, перед конфликтом употреблялся алкоголь.

Что сейчас

Выжившие дети госпитализированы в Иркутске и Байкальске.

С ними работают врачи и психологи.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям:

  • «Убийство двух и более лиц»
  • «Покушение на убийство»

Реакция властей

  • В Байкальске объявлен трёхдневный траур.
  • В регион направлены чиновники и специалисты, чтобы помочь семьям.
  • Власти обещают поддержку родственникам погибших и пострадавших.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Где в Татарстане можно купаться этим летом: полный список пляжей

Интересное в Казани

2 часа назад

В Казани, как в Версале: рассказываем, об историческом особняке, где устраивают свадьбы, достойные экранизации

яйцо картошка и борная кислота от тараканов

Не у нас

7 часов назад

DM: Известно лекарство, которое вызывает опухоль мозга

Интересное в Казани

3 дня назад

Шея в зажиме, спина в узле: как массажисты “читают” наши стрессы

нужны отделочники в Красноярске

Новости Татарстана

11 часов назад

В заброшенном коровнике в Татарстане нашли тело 21-летнего студента

Не у нас

день назад

Строительство Великой Китайской стены началось раньше, чем все думали

Лонгриды

5 часов назад

Штормовая жара в Казани: антициклон держит республику в знойном плену

Не у нас

10 часов назад

Иеромонах Иоанн оценил слова протоиерея о запрете браков с людьми другой веры

Новости Татарстана

15 часов назад

Муфтий РТ рассказал, можно ли стричь ногти и волосы перед Курбан-байрамом
Лонгриды
2 дня назад

Звезда «Матч ТВ» Камиля Харисова о командной тактике и неожиданных союзах в «Мастере игры»

Многим татарстанцам Камиля Харисова известна, к...

Новости Татарстана

5 часов назад

Легковушка сбила 11-летнюю девочку на «зебре» в Челнах

Новости Казани

6 часов назад

Суд в Казани арестовал руководителей «Стройкапитала» за кражу 52 млн рублей

Новости Казани

6 часов назад

Полицейского из Челнов уволили после смертельной охоты

Не у нас

7 часов назад

EBM: Крики и размахивание руками во сне предсказывает развитие атрофии мозга
В Казани с 1 июня на 5 месяцев перекроют движен...
Новости Казани
5 часов назад

В Казани с 1 июня на 5 месяцев перекроют движение на Третьей транспортной дамбе

Не у нас

7 часов назад

Ученые заявили, что насыщение океана кислородом могло произойти раньше

Новости Казани

8 часов назад

KF: Прокурор Казани покидает свой пост

Новости Казани

9 часов назад

Сотрудники Роспотребнадзора временно закрыли 10 кафе из-за нарушений в Казани
Атмосферные веранды Казани: места для незабывае...
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Атмосферные веранды Казани: места для незабываемого отдыха этим летом