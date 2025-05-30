«Куча детей отмечала день рождения». Массовое убийство подростков в Иркутской области: хроника происходящего
news.mail.ru
В ночь с 27 на 28 мая в городе Байкальск (Иркутская область) компания подростков отмечала день рождения на даче.
Среди них был и 17-летний молодой человек, который внезапно:
- Напал с ножом на своих друзей,
- Убил четверых,
- Ранил ещё четверых.
Затем он поджёг дома на участке и погиб в огне.
Кто были участники
- Все подростки — от 13 до 17 лет,
- Многие учились в одной школе,
- Родители разрешили поездку, вечер начинался спокойно.
По предварительным данным, перед конфликтом употреблялся алкоголь.
Что сейчас
Выжившие дети госпитализированы в Иркутске и Байкальске.
С ними работают врачи и психологи.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям:
- «Убийство двух и более лиц»
- «Покушение на убийство»
Реакция властей
- В Байкальске объявлен трёхдневный траур.
- В регион направлены чиновники и специалисты, чтобы помочь семьям.
- Власти обещают поддержку родственникам погибших и пострадавших.
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