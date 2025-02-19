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Кубинский куриный салат: получается настолько вкусный, что оторваться невозможно — яркий вкус Карибов на вашем столе

Познакомьтесь с кубинским куриным салатом, блюд...

chefmarket.ru

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Кубинская кухня — это всегда праздник вкуса, а кубинский куриный салат — яркое тому подтверждение.

Это блюдо сочетает в себе свежесть и пикантность, благодаря чему оно покорило множество стран. Кубинский куриный салат не просто салат, это целое кулинарное приключение, которое доставит вам удовольствие с первого же кусочка.

Что делает кубинский куриный салат уникальным?

Отличительной чертой кубинского куриного салата является его сочетание ингредиентов. Кусочки жареной или гриль-курицы, свежие овощи — авокадо, манго, помидоры — обогащаются ароматом лайма и чеснока. Приправы, такие как кориандр и кумин, добавляют блюду изюминку и делают вкус незабываемым.

Как приготовить кубинский куриный салат?

Ингредиенты:

  • Куриная грудка — 2 шт.
  • Спелое манго — 1 шт.
  • Зрелое авокадо — 1 шт.
  • Свежие помидоры — 2 шт.
  • Свежий кориандр — небольшой пучок
  • Лайм — 2 шт.
  • Оливковое масло — 2 ст. л.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Морская соль и свежемолотый черный перец — по вкусу

Приготовление:

  • Курицу готовим на гриле или сковороде до золотистой корочки и полной готовности, затем нарезаем небольшими кусочками.
  • Манго и авокадо очищаем и нарезаем кубиками, помидоры — дольками.
  • Для заправки смешиваем оливковое масло, сок лайма и измельченный чеснок, добавляем нарезанный кориандр, соль и перец.
  • В большой миске соединяем все ингредиенты, поливаем заправкой и аккуратно перемешиваем.

Этот салат идеально подойдет как для легкого обеда, так и для ужина на свежем воздухе. Его яркий вкус и аромат несомненно привнесут на ваш стол кусочек карибского солнца и радости.

Почему стоит попробовать кубинский куриный салат?

Кубинский куриный салат — это не только вкусно, но и полезно. Блюдо богато белками, витаминами и полезными жирами, благодаря чему оно станет отличным выбором для тех, кто следит за своим здоровьем. К тому же, это прекрасная возможность расширить свой кулинарный горизонт и добавить в свой рацион что-то новое и экзотическое.

Кубинский куриный салат уже успел завоевать любовь многих гурманов по всему миру. Пробуйте, экспериментируйте с ингредиентами и приглашайте своих друзей настоящий карибский ужин. Ведь именно в такой атмосфере и рождаются самые теплые воспоминания!

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