Кубинский куриный салат: получается настолько вкусный, что оторваться невозможно — яркий вкус Карибов на вашем столе
chefmarket.ru
Кубинская кухня — это всегда праздник вкуса, а кубинский куриный салат — яркое тому подтверждение.
Это блюдо сочетает в себе свежесть и пикантность, благодаря чему оно покорило множество стран. Кубинский куриный салат не просто салат, это целое кулинарное приключение, которое доставит вам удовольствие с первого же кусочка.
Что делает кубинский куриный салат уникальным?
Отличительной чертой кубинского куриного салата является его сочетание ингредиентов. Кусочки жареной или гриль-курицы, свежие овощи — авокадо, манго, помидоры — обогащаются ароматом лайма и чеснока. Приправы, такие как кориандр и кумин, добавляют блюду изюминку и делают вкус незабываемым.
Как приготовить кубинский куриный салат?
Ингредиенты:
- Куриная грудка — 2 шт.
- Спелое манго — 1 шт.
- Зрелое авокадо — 1 шт.
- Свежие помидоры — 2 шт.
- Свежий кориандр — небольшой пучок
- Лайм — 2 шт.
- Оливковое масло — 2 ст. л.
- Чеснок — 2 зубчика
- Морская соль и свежемолотый черный перец — по вкусу
Приготовление:
- Курицу готовим на гриле или сковороде до золотистой корочки и полной готовности, затем нарезаем небольшими кусочками.
- Манго и авокадо очищаем и нарезаем кубиками, помидоры — дольками.
- Для заправки смешиваем оливковое масло, сок лайма и измельченный чеснок, добавляем нарезанный кориандр, соль и перец.
- В большой миске соединяем все ингредиенты, поливаем заправкой и аккуратно перемешиваем.
Этот салат идеально подойдет как для легкого обеда, так и для ужина на свежем воздухе. Его яркий вкус и аромат несомненно привнесут на ваш стол кусочек карибского солнца и радости.
Почему стоит попробовать кубинский куриный салат?
Кубинский куриный салат — это не только вкусно, но и полезно. Блюдо богато белками, витаминами и полезными жирами, благодаря чему оно станет отличным выбором для тех, кто следит за своим здоровьем. К тому же, это прекрасная возможность расширить свой кулинарный горизонт и добавить в свой рацион что-то новое и экзотическое.
Кубинский куриный салат уже успел завоевать любовь многих гурманов по всему миру. Пробуйте, экспериментируйте с ингредиентами и приглашайте своих друзей настоящий карибский ужин. Ведь именно в такой атмосфере и рождаются самые теплые воспоминания!
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