Кубинский куриный салат: получается настолько вкусный, что оторваться невозможно — яркий вкус Карибов на вашем столе

Кубинская кухня — это всегда праздник вкуса, а кубинский куриный салат — яркое тому подтверждение.

Это блюдо сочетает в себе свежесть и пикантность, благодаря чему оно покорило множество стран. Кубинский куриный салат не просто салат, это целое кулинарное приключение, которое доставит вам удовольствие с первого же кусочка.

Что делает кубинский куриный салат уникальным?

Отличительной чертой кубинского куриного салата является его сочетание ингредиентов. Кусочки жареной или гриль-курицы, свежие овощи — авокадо, манго, помидоры — обогащаются ароматом лайма и чеснока. Приправы, такие как кориандр и кумин, добавляют блюду изюминку и делают вкус незабываемым.

Как приготовить кубинский куриный салат?

Ингредиенты:

Куриная грудка — 2 шт.

Спелое манго — 1 шт.

Зрелое авокадо — 1 шт.

Свежие помидоры — 2 шт.

Свежий кориандр — небольшой пучок

Лайм — 2 шт.

Оливковое масло — 2 ст. л.

Чеснок — 2 зубчика

Морская соль и свежемолотый черный перец — по вкусу

Приготовление:

Курицу готовим на гриле или сковороде до золотистой корочки и полной готовности, затем нарезаем небольшими кусочками.

Манго и авокадо очищаем и нарезаем кубиками, помидоры — дольками.

Для заправки смешиваем оливковое масло, сок лайма и измельченный чеснок, добавляем нарезанный кориандр, соль и перец.

В большой миске соединяем все ингредиенты, поливаем заправкой и аккуратно перемешиваем.

Этот салат идеально подойдет как для легкого обеда, так и для ужина на свежем воздухе. Его яркий вкус и аромат несомненно привнесут на ваш стол кусочек карибского солнца и радости.

Почему стоит попробовать кубинский куриный салат?

Кубинский куриный салат — это не только вкусно, но и полезно. Блюдо богато белками, витаминами и полезными жирами, благодаря чему оно станет отличным выбором для тех, кто следит за своим здоровьем. К тому же, это прекрасная возможность расширить свой кулинарный горизонт и добавить в свой рацион что-то новое и экзотическое.

Кубинский куриный салат уже успел завоевать любовь многих гурманов по всему миру. Пробуйте, экспериментируйте с ингредиентами и приглашайте своих друзей настоящий карибский ужин. Ведь именно в такой атмосфере и рождаются самые теплые воспоминания!