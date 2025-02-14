Кубинский куриный салат: настолько вкусный, что оторваться невозможно — яркий вкус Карибов на вашем столе
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Кубинская кухня — это смесь испанских, африканских и карибских кулинарных традиций, изобилующая яркими вкусами и ароматами.
Один из ярких представителей этой кухни — кубинский куриный салат, который легко приготовить дома, добавив нотку экзотики в повседневное меню.
Ингредиенты для кубинского куриного салата:
- Куриное филе — 500 г
- Свежий ананас — 200 г (можно заменить консервированным)
- Чёрные бобы — 1 банка (около 400 г)
- Красный лук — 1 штука
- Свежий кориандр — небольшой пучок
- Лайм — 2 штуки
- Оливковое масло — 3 ст. л.
- Чеснок — 2 зубчика
- Соль, черный перец — по вкусу
- Перец чили — 1 штука (по желанию)
Пошаговое приготовление:
- Куриное филе отварите в подсоленной воде до готовности, затем остудите и нарежьте небольшими кубиками или полосками.
- Ананас очистите и нарежьте маленькими кубиками.
- Красный лук мелко нарежьте, чеснок измельчите.
- Чёрные бобы промойте и откиньте на сито, чтобы стекла лишняя жидкость.
- В большой миске смешайте курицу, ананас, чёрные бобы, лук, измельчённый чеснок и мелко нарезанный кориандр.
- Добавьте сок лайма, оливковое масло, соль и перец по вкусу. При желании добавьте измельчённый перец чили для остроты.
- Тщательно перемешайте все ингредиенты.
Этот салат лучше всего подавать охлаждённым, чтобы вкусы ингредиентов максимально раскрылись. Кубинский куриный салат — это не только вкусно, но и очень полезно. Богатый белками и свежими ингредиентами, он станет отличным выбором как для обеда, так и для ужина.
Кубинский куриный салат — это прекрасная возможность познакомиться с карибской кулинарной традицией и добавить в свою кухню новые вкусы. Простота приготовления и доступность ингредиентов делают этот салат идеальным выбором для тех, кто хочет разнообразить своё меню без особых усилий.
Попробуйте это блюдо, и оно обязательно займёт достойное место в вашей кулинарной коллекции.
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