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Кубинский куриный салат: настолько вкусный, что оторваться невозможно — яркий вкус Карибов на вашем столе

Откройте для себя рецепт кубинского куриного са...

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Кубинская кухня — это смесь испанских, африканских и карибских кулинарных традиций, изобилующая яркими вкусами и ароматами.

Один из ярких представителей этой кухни — кубинский куриный салат, который легко приготовить дома, добавив нотку экзотики в повседневное меню.

Ингредиенты для кубинского куриного салата:

  • Куриное филе — 500 г
  • Свежий ананас — 200 г (можно заменить консервированным)
  • Чёрные бобы — 1 банка (около 400 г)
  • Красный лук — 1 штука
  • Свежий кориандр — небольшой пучок
  • Лайм — 2 штуки
  • Оливковое масло — 3 ст. л.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Соль, черный перец — по вкусу
  • Перец чили — 1 штука (по желанию)

Пошаговое приготовление:

  • Куриное филе отварите в подсоленной воде до готовности, затем остудите и нарежьте небольшими кубиками или полосками.
  • Ананас очистите и нарежьте маленькими кубиками.
  • Красный лук мелко нарежьте, чеснок измельчите.
  • Чёрные бобы промойте и откиньте на сито, чтобы стекла лишняя жидкость.
  • В большой миске смешайте курицу, ананас, чёрные бобы, лук, измельчённый чеснок и мелко нарезанный кориандр.
  • Добавьте сок лайма, оливковое масло, соль и перец по вкусу. При желании добавьте измельчённый перец чили для остроты.
  • Тщательно перемешайте все ингредиенты.

Этот салат лучше всего подавать охлаждённым, чтобы вкусы ингредиентов максимально раскрылись. Кубинский куриный салат — это не только вкусно, но и очень полезно. Богатый белками и свежими ингредиентами, он станет отличным выбором как для обеда, так и для ужина.

Кубинский куриный салат — это прекрасная возможность познакомиться с карибской кулинарной традицией и добавить в свою кухню новые вкусы. Простота приготовления и доступность ингредиентов делают этот салат идеальным выбором для тех, кто хочет разнообразить своё меню без особых усилий.

Попробуйте это блюдо, и оно обязательно займёт достойное место в вашей кулинарной коллекции.

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