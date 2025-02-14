Кубинский куриный салат: настолько вкусный, что оторваться невозможно — яркий вкус Карибов на вашем столе

Кубинская кухня — это смесь испанских, африканских и карибских кулинарных традиций, изобилующая яркими вкусами и ароматами.

Один из ярких представителей этой кухни — кубинский куриный салат, который легко приготовить дома, добавив нотку экзотики в повседневное меню.

Ингредиенты для кубинского куриного салата:

Куриное филе — 500 г

Свежий ананас — 200 г (можно заменить консервированным)

Чёрные бобы — 1 банка (около 400 г)

Красный лук — 1 штука

Свежий кориандр — небольшой пучок

Лайм — 2 штуки

Оливковое масло — 3 ст. л.

Чеснок — 2 зубчика

Соль, черный перец — по вкусу

Перец чили — 1 штука (по желанию)

Пошаговое приготовление:

Куриное филе отварите в подсоленной воде до готовности, затем остудите и нарежьте небольшими кубиками или полосками.

Ананас очистите и нарежьте маленькими кубиками.

Красный лук мелко нарежьте, чеснок измельчите.

Чёрные бобы промойте и откиньте на сито, чтобы стекла лишняя жидкость.

В большой миске смешайте курицу, ананас, чёрные бобы, лук, измельчённый чеснок и мелко нарезанный кориандр.

Добавьте сок лайма, оливковое масло, соль и перец по вкусу. При желании добавьте измельчённый перец чили для остроты.

Тщательно перемешайте все ингредиенты.

Этот салат лучше всего подавать охлаждённым, чтобы вкусы ингредиентов максимально раскрылись. Кубинский куриный салат — это не только вкусно, но и очень полезно. Богатый белками и свежими ингредиентами, он станет отличным выбором как для обеда, так и для ужина.

Кубинский куриный салат — это прекрасная возможность познакомиться с карибской кулинарной традицией и добавить в свою кухню новые вкусы. Простота приготовления и доступность ингредиентов делают этот салат идеальным выбором для тех, кто хочет разнообразить своё меню без особых усилий.

Попробуйте это блюдо, и оно обязательно займёт достойное место в вашей кулинарной коллекции.