Кубинский куриный салат: настолько вкусный, что оторваться невозможно — яркий вкус Карибов на вашем праздничном столе
dzen.ru
Кубинская кухня известна своими яркими и насыщенными вкусами, а кубинский куриный салат — это вершина гастрономического мастерства.
Это блюдо не только вкусное, но и настолько привлекательное, что станет настоящим хитом любого праздничного стола.
Что делает кубинский куриный салат особенным?
Этот салат сочетает в себе идеальный баланс мяса, свежести овощей и экзотических специй. Ключевым компонентом является маринованная курица, которая приобретает особенный вкус благодаря уникальному сочетанию лимонного сока, чеснока и кубинских специй.
Ингредиенты:
- Куриное филе — 500 г
- Свежий ананас — 200 г
- Черный бобы — 1 банка
- Сладкий красный перец — 1 шт.
- Красный лук — 1 шт.
- Кориандр — несколько веточек
- Оливковое масло — 3 ст.л.
- Лимонный сок — 2 ст.л.
- Чеснок — 2 зубчика
- Соль, перец — по вкусу
Пошаговый рецепт:
- Куриное филе нарезать небольшими кусочками и мариновать в смеси лимонного сока, измельченного чеснока, соли и перца в течение часа.
- Обжарить курицу на среднем огне до готовности.
- Ананас нарезать кубиками, перец — тонкими полосками, лук — тонкими полукольцами.
- Черные бобы промыть и обсушить.
- Смешать все ингредиенты в большой миске, добавить измельченный кориандр.
- Заправить салат оливковым маслом и еще немного лимонного сока, аккуратно перемешать.
Кубинский куриный салат не только вкусен, но и красив. Яркие краски и ароматные специи делают его идеальным выбором для праздничного или тематического ужина. Подавайте его как самостоятельное блюдо или в качестве части большого застолья, и каждый гость оценит этот кулинарный шедевр.
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