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Кубинский куриный салат: настолько вкусный, что оторваться невозможно — яркий вкус Карибов на вашем праздничном столе

Откройте для себя рецепт кубинского куриного са...

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Кубинская кухня известна своими яркими и насыщенными вкусами, а кубинский куриный салат — это вершина гастрономического мастерства.

Это блюдо не только вкусное, но и настолько привлекательное, что станет настоящим хитом любого праздничного стола.

Что делает кубинский куриный салат особенным?

Этот салат сочетает в себе идеальный баланс мяса, свежести овощей и экзотических специй. Ключевым компонентом является маринованная курица, которая приобретает особенный вкус благодаря уникальному сочетанию лимонного сока, чеснока и кубинских специй.

Ингредиенты:

  • Куриное филе — 500 г
  • Свежий ананас — 200 г
  • Черный бобы — 1 банка
  • Сладкий красный перец — 1 шт.
  • Красный лук — 1 шт.
  • Кориандр — несколько веточек
  • Оливковое масло — 3 ст.л.
  • Лимонный сок — 2 ст.л.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Соль, перец — по вкусу

Пошаговый рецепт:

  • Куриное филе нарезать небольшими кусочками и мариновать в смеси лимонного сока, измельченного чеснока, соли и перца в течение часа.
  • Обжарить курицу на среднем огне до готовности.
  • Ананас нарезать кубиками, перец — тонкими полосками, лук — тонкими полукольцами.
  • Черные бобы промыть и обсушить.
  • Смешать все ингредиенты в большой миске, добавить измельченный кориандр.
  • Заправить салат оливковым маслом и еще немного лимонного сока, аккуратно перемешать.

Кубинский куриный салат не только вкусен, но и красив. Яркие краски и ароматные специи делают его идеальным выбором для праздничного или тематического ужина. Подавайте его как самостоятельное блюдо или в качестве части большого застолья, и каждый гость оценит этот кулинарный шедевр.

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