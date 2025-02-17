Кубинский куриный салат: настолько вкусный, что оторваться невозможно — яркий вкус Карибов на вашем праздничном столе

Кубинская кухня известна своими яркими и насыщенными вкусами, а кубинский куриный салат — это вершина гастрономического мастерства.

Это блюдо не только вкусное, но и настолько привлекательное, что станет настоящим хитом любого праздничного стола.

Что делает кубинский куриный салат особенным?

Этот салат сочетает в себе идеальный баланс мяса, свежести овощей и экзотических специй. Ключевым компонентом является маринованная курица, которая приобретает особенный вкус благодаря уникальному сочетанию лимонного сока, чеснока и кубинских специй.

Ингредиенты:

Куриное филе — 500 г

Свежий ананас — 200 г

Черный бобы — 1 банка

Сладкий красный перец — 1 шт.

Красный лук — 1 шт.

Кориандр — несколько веточек

Оливковое масло — 3 ст.л.

Лимонный сок — 2 ст.л.

Чеснок — 2 зубчика

Соль, перец — по вкусу

Пошаговый рецепт:

Куриное филе нарезать небольшими кусочками и мариновать в смеси лимонного сока, измельченного чеснока, соли и перца в течение часа.

Обжарить курицу на среднем огне до готовности.

Ананас нарезать кубиками, перец — тонкими полосками, лук — тонкими полукольцами.

Черные бобы промыть и обсушить.

Смешать все ингредиенты в большой миске, добавить измельченный кориандр.

Заправить салат оливковым маслом и еще немного лимонного сока, аккуратно перемешать.

Кубинский куриный салат не только вкусен, но и красив. Яркие краски и ароматные специи делают его идеальным выбором для праздничного или тематического ужина. Подавайте его как самостоятельное блюдо или в качестве части большого застолья, и каждый гость оценит этот кулинарный шедевр.