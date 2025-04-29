Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

Кто пропустит письмо с Госуслуг, останется без пенсии — всех россиян от 40 лет и старше предупредили

На Госуслугах начали рассылать пенсионные уведо...

fomebel.ru

Подписаться на Дзен.канал

С 2025 года россияне стали получать электронные уведомления о будущем размере пенсии.

Письма приходят через портал Госуслуг:

  • Женщинам — в 40 лет
  • Мужчинам — в 45 лет

Документ позволяет заранее оценить размер страховой пенсии и скорректировать свою карьерную и финансовую стратегию.

Что содержится в уведомлении?

В письме указывается:

  • Трудовой стаж — сколько лет засчитано, и хватает ли его для выхода на пенсию.
  • ИПК (индивидуальные пенсионные коэффициенты) — то есть накопленные баллы.
  • Предполагаемый размер страховой пенсии, если ничего не менять.

Эксперты рекомендуют внимательно проверить эти данные, чтобы вовремя заметить ошибки в учёте стажа или баллов.

Правила выхода на пенсию с 2028 года

После завершения пенсионной реформы, с 2028 года, чтобы получать страховую пенсию по старости, нужно:

  • Минимум 15 лет страхового стажа
  • 30 пенсионных баллов (ИПК)

Возраст не изменится: 60 лет для женщин, 65 — для мужчин

Как увеличить будущую пенсию?

Если расчётная сумма кажется недостаточной, есть время что-то изменить:

  • Программы долгосрочных сбережений — участвовать в накопительной части добровольно.
  • Официальная работа — чем выше белая зарплата, тем больше отчислений и баллов.
  • Проверка стажа и ИПК — через ПФР или Госуслуги, чтобы не упустить важные периоды работы.

Что с накопительной частью пенсии?

В уведомлении также указывается информация по накоплениям:

Досрочное получение: женщины — с 55 лет, мужчины — с 60 лет

Единовременная выплата возможна, если сумма меньше 411 750 рублей (актуально на 2025 год)

Письмо от ПФР — не формальность. Это инструмент планирования будущего. У вас есть как минимум 20 лет, чтобы изменить свой пенсионный прогноз — главное, не игнорировать информацию и вовремя действовать, сообщает progorodsamara.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

18 часов назад

Тепла не будет: Паршина рассказала, какая погода ждёт татарстанцев

Гид по скидкам Казани

день назад

Не был там – значит не знаешь Казань: делимся подборкой аутентичных заведений города

как между собой общаются таракпны

Не у нас

день назад

Таинственный золотой шар найден на глубине у берегов Аляски

Интересное в Казани

3 дня назад

Альфа-Банк создаёт Альфа-Будущее — платформу для развития студентов и университетов по всей стране

юрист по лишению прав в Санкт-Петербурге

Не у нас

2 часа назад

Загадочные саркофаги из Антарктиды вскрыли: вот что там нашли

Не у нас

день назад

Ученые заявили, что мировой океан прошел критическую отметку

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане ожидаются сильный ветер, гололедица и заморозки

Не у нас

18 часов назад

Ученые нашли фрагмент Нового завета VI века под двумя слоями рукописей

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане треть вакансий предлагают зарплату выше 100 тысяч рублей
Лонгриды
3 дня назад

Рынок аренды частных домов в Казани: что предлагают за ваш бюджет?

Рынок аренды загородных домов и дач в Казани ак...

Новости Татарстана

35 секунд назад

В Татарстане заболеваемость Covid-19 продолжает снижаться

Интересное в Казани

день назад

Финал конкурса "Мисс и Миссис Бизнес Татарстан" 2025: Вдохновение для новых лидеров

Новости Татарстана

5 минут назад

В Татарстане 30 апреля ожидаются штормовой ветер и гроза

Новости Татарстана

50 минут назад

Врачи из Челнов рассказали о самых опасных предметах, извлекаемых из детей
В Казани из-за аварии на трубопроводе отключили...
Новости Казани
45 минут назад

В Казани из-за аварии на трубопроводе отключили холодное водоснабжение

Новости Казани

час назад

Скончалась известная татарская поэтесса Клара Булатова

Новости Татарстана

час назад

Две пассажирки Kia погибли в ДТП на трассе М12 в Татарстане

Не у нас

час назад

Бийский блогер Артем Плисов прошел 360 километров пешком в Новосибирск
В Казани продают раритетный «Москвич-400» 1948 ...
Новости Казани
4 часа назад

В Казани продают раритетный «Москвич-400» 1948 года за 500 тысяч рублей