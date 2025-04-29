Кто пропустит письмо с Госуслуг, останется без пенсии — всех россиян от 40 лет и старше предупредили
fomebel.ru
С 2025 года россияне стали получать электронные уведомления о будущем размере пенсии.
Письма приходят через портал Госуслуг:
- Женщинам — в 40 лет
- Мужчинам — в 45 лет
Документ позволяет заранее оценить размер страховой пенсии и скорректировать свою карьерную и финансовую стратегию.
Что содержится в уведомлении?
В письме указывается:
- Трудовой стаж — сколько лет засчитано, и хватает ли его для выхода на пенсию.
- ИПК (индивидуальные пенсионные коэффициенты) — то есть накопленные баллы.
- Предполагаемый размер страховой пенсии, если ничего не менять.
Эксперты рекомендуют внимательно проверить эти данные, чтобы вовремя заметить ошибки в учёте стажа или баллов.
Правила выхода на пенсию с 2028 года
После завершения пенсионной реформы, с 2028 года, чтобы получать страховую пенсию по старости, нужно:
- Минимум 15 лет страхового стажа
- 30 пенсионных баллов (ИПК)
Возраст не изменится: 60 лет для женщин, 65 — для мужчин
Как увеличить будущую пенсию?
Если расчётная сумма кажется недостаточной, есть время что-то изменить:
- Программы долгосрочных сбережений — участвовать в накопительной части добровольно.
- Официальная работа — чем выше белая зарплата, тем больше отчислений и баллов.
- Проверка стажа и ИПК — через ПФР или Госуслуги, чтобы не упустить важные периоды работы.
Что с накопительной частью пенсии?
В уведомлении также указывается информация по накоплениям:
Досрочное получение: женщины — с 55 лет, мужчины — с 60 лет
Единовременная выплата возможна, если сумма меньше 411 750 рублей (актуально на 2025 год)
Письмо от ПФР — не формальность. Это инструмент планирования будущего. У вас есть как минимум 20 лет, чтобы изменить свой пенсионный прогноз — главное, не игнорировать информацию и вовремя действовать, сообщает progorodsamara.
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