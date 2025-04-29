Кто пропустит письмо с Госуслуг, останется без пенсии — всех россиян от 40 лет и старше предупредили

С 2025 года россияне стали получать электронные уведомления о будущем размере пенсии.

Письма приходят через портал Госуслуг:

Женщинам — в 40 лет

Мужчинам — в 45 лет

Документ позволяет заранее оценить размер страховой пенсии и скорректировать свою карьерную и финансовую стратегию.

Что содержится в уведомлении?

В письме указывается:

Трудовой стаж — сколько лет засчитано, и хватает ли его для выхода на пенсию.

ИПК (индивидуальные пенсионные коэффициенты) — то есть накопленные баллы.

Предполагаемый размер страховой пенсии, если ничего не менять.

Эксперты рекомендуют внимательно проверить эти данные, чтобы вовремя заметить ошибки в учёте стажа или баллов.

Правила выхода на пенсию с 2028 года

После завершения пенсионной реформы, с 2028 года, чтобы получать страховую пенсию по старости, нужно:

Минимум 15 лет страхового стажа

30 пенсионных баллов (ИПК)

Возраст не изменится: 60 лет для женщин, 65 — для мужчин

Как увеличить будущую пенсию?

Если расчётная сумма кажется недостаточной, есть время что-то изменить:

Программы долгосрочных сбережений — участвовать в накопительной части добровольно.

Официальная работа — чем выше белая зарплата, тем больше отчислений и баллов.

Проверка стажа и ИПК — через ПФР или Госуслуги, чтобы не упустить важные периоды работы.

Что с накопительной частью пенсии?

В уведомлении также указывается информация по накоплениям:

Досрочное получение: женщины — с 55 лет, мужчины — с 60 лет

Единовременная выплата возможна, если сумма меньше 411 750 рублей (актуально на 2025 год)

Письмо от ПФР — не формальность. Это инструмент планирования будущего. У вас есть как минимум 20 лет, чтобы изменить свой пенсионный прогноз — главное, не игнорировать информацию и вовремя действовать, сообщает progorodsamara.