Военнослужащим Вооруженных сил РФ пообещали выплатить пять миллионов рублей за уничтожение в зоне спецоперации первого американского танка M1 Abrams или немецкого Leopard. Соответствующую награду объявила одна из российских компаний, которая предпочла не раскрывать свое название, однако выплата, отмечается, гарантирована.

За первый ликвидированный танк из числа тяжелой техники, поставленной Западом Киеву, заплатят 5 миллионов. Каждый последующий будет дешевле - 500 тысяч рублей.

Если Киев получит от союзников истребители F-15 и F-16, то уничтожившего первый из них будет ждать награда в 15 миллионов рублей.