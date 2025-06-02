Новости России
· 16+ · Служба новостей

Крутим глобус: в какой стране любят понедельники?

Как часто вам хотелось встретить понедельник в ...

Фото: пресс-служба T2

Подписаться на Дзен.канал

erid: 2W5zFHqWAdE

Как часто вам хотелось встретить понедельник в какой-нибудь другой стране? А все потому, что мы привыкли считать его скучным днем, когда снова нужно просыпаться рано, возвращаться к работе и готовиться прожить так еще минимум пять дней.

На самом деле в разных странах отношение к понедельнику тоже разное. Вы удивитесь, но находить плюсы можно даже в первом рабочем дне. Вместе с мобильным оператором Т2 узнали, в какой точке Земли лучше встречать новую неделю.

В Китае понедельник сам по себе день нейтральный, но в чем-то он будет и посложнее нашего. Дело в том, что в Поднебесной настоящий культ переработок. Кое-где еще работает правило «9/9/6», когда сотрудник не уходит из офиса с девяти утра до девяти вечера шесть дней в неделю. Тем важнее для китайцев начать этот день правильно – с комплекса утренних упражнений тайцзицюань.

В Италии понедельник называется «lunedì», что происходит от латинского «lunae dies» — «день Луны». Итальянцы не привыкли ассоциировать этот день с негативом даже на фоне начала новой недели. Когда есть сиеста – работать намного проще! Проводить понедельники в Италии в этом месяце вдвойне приятнее еще и благодаря акции «Калейдоскоп» от Т2, в рамках которой можно забыть о лимитах на интернет! О-ла-ла!

В США всю неоднозначность понедельника тоже прекрасно понимают. Поэтому в обществе популярны инициативы, которые всячески облегчают этот день. Не только в плане работы, но и в плане здорового образа жизни. Обороты набирает акция «Meatless Monday» (без мяса по понедельникам). В принципе, россияне тоже могут взять ее на вооружение (особенно если перебрали с шашлыком в воскресенье).

В Швеции считают так: зачем напрягаться, если можно не напрягаться? Поэтому по утрам работники всем офисом берут перерыв от суеты и идут пить кофе с булочками. Такой кофе-брейк называется «fika», и по понедельникам он помогает проще влиться в деловой график. Так что если начальник спросит вас, почему вы уже полчаса сидите на кухне и лопаете пирожки, покажите ему «фику».

В Японии тоже потрудились над имиджем понедельника. Там некоторые государственные праздники переносят именно на этот день, чтобы создать трехдневные выходные. Да, это инициатива правительства, и она очень классная! В результате в стране возникло понятие «счастливые понедельники». Так отмечают, например, День моря и День физкультуры.

В России, конечно, японской системы нет, зато есть инициатива, которая тоже делает начало недели счастливее. Это акция «Понедельники» от мобильного оператора Т2. Именно в этот день абоненты могут зайти в приложение оператора и выбрать три подарка из подборки бонусов и промокодов. Это могут быть скидки на связь T2, АЗС, такси и кикшеринг, еда и напитки в подарок, бесплатные подписки и так далее. Активировать выбранные подарки нужно до конца понедельника.

В этом году акция стала еще круче – теперь плюшками можно делиться с близкими, даже если они абоненты других операторов. Сделайте свой понедельник ярче и выгоднее вместе с Т2.

Реклама. ООО "Т2 Мобайл" ИНН 7743895280

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

7 часов назад

Выяснилось, что запрещается делать православным 2 июня

Гид по скидкам Казани

3 часа назад

Свадьба мечты — не за миллион: подборка мест Казани для стильного торжества со скидками

гербицид как наносить на борщевик

Не у нас

8 часов назад

Батюшка рассказал, какая смерть признана Русской Церковью постыдной

Интересное в Казани

2 дня назад

В Казани, как в Версале: рассказываем, об историческом особняке, где устраивают свадьбы, достойные экранизации

оценщик монет в Москве

Новости Татарстана

день назад

На трассе М-7 в Татарстане зафиксирована 6-километровая пробка

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане произошел пожар в городском парке

Новости Татарстана

6 часов назад

Появились кадры обысков стройфирмы в РТ, которая обманула людей на 52 млн рублей

Новости Татарстана

3 часа назад

Старше на 29 лет: жена Рахматуллина сообщила, как ее родители отнеслись к Ринату

Новости Татарстана

5 часов назад

Телеведущая из Татарстана Камиля Харисова выбыла из шоу «Мастер игры»
Новости Казани
час назад

В Казани с 4 июня будет ограничено движение по улице Ижевской

Движение будет ограничено из-за ремонта тепловода

Новости Татарстана

час назад

Гидрометцентр Татарстана рассказал о погоде в первые 10 дней

Гид по скидкам Казани

3 часа назад

От концертов до прогулок: собрали топ идей для яркой весны в Казани

Не у нас

час назад

Ученые рассказали, когда планета останется без воздуха

Не у нас

2 часа назад

Ученые заявили, что жещинам нравятся мужчины с чертами психопатии
Гидрометцентр рассказал об аномальных осадках, ...
Новости Татарстана
час назад

Гидрометцентр рассказал об аномальных осадках, выпавших в РТ

Не у нас

2 часа назад

Археологи из России нашли древний «смартфон» для связи с пришельцами

Новости Казани

3 часа назад

Подросток оказался в больнице после того, как свалился с питбайка в Казани

Не у нас

4 часа назад

Инженеры из Японии показали дрона-паука для спасательных миссий
Когда чистота во вред: три распространенные оши...
Интересное в Казани
5 дней назад

Когда чистота во вред: три распространенные ошибки казанцев, которые могут погубить ковер