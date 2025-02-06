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Крупные компании импортозамещают обработку данных

Операторы связи приступили к работам по миграци...

Фото: пресс-служба МегаФон

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Операторы связи приступили к работам по миграции своей аналитической платформы на отечественное программное обеспечение. Базовым партнером МегаФона в этом процессе стал разработчик на рынке систем управления и обработки данных — Группа Arenadata. Внедрение новой платформы позволит решать весь комплекс бизнес-задач по развитию корпоративного хранилища данных (КХД) с использованием исключительно российских решений.

В соответствии с соглашением, заключенным между МегаФоном и Группой Arenadata, мобильный оператор приобрел лицензии на три продукта вендора: систему управления базами данных (СУБД) Arenadata DB на базе Greenplum\Greengage, СУБД для быстрой аналитики Arenadata QuickMarts на базе ClickHouse и экосистему сервисов для хранения, обработки и анализа больших объемов данных любого типа ADH на базе Spark, Trino, Impala c возможностью хранения в HDFS и S3-совместимом Ozone.

Все три решения полностью замещают продукты иностранного ПО, используемого сейчас оператором, и закрывают текущие потребности МегаФона в хранении и обработке корпоративных данных.

Базовым компонентом КХД станет Arenadata DB, предназначенная для развития и эксплуатации в том числе задач клиентской аналитики, подготовки финансовой, управленческой и регуляторной отчетности, а также подготовки данных и анализа результатов маркетинговых кампаний.

Arenadata DB обеспечивает сбор, трансформацию и интерпретацию данных, поступающих из более чем сотни систем-источников, в том числе биллинговых систем МегаФона.

Arenadata QuickMarts позволяет проводить анализ большого объема данных значительно быстрее традиционных систем, без дополнительной нагрузки на хранилище данных. Наконец, третий продукт — ADH — предназначен для решения прикладных задач, таких как аналитика больших данных и алгоритмы машинного обучения.

Миграция на российское ПО для аналитики и хранения данных в последние два года стала актуальной задачей для многих российских компаний. Оборудование и ПО, используемое ранее, было приобретено у иностранных поставщиков, ушедших с российского рынка.

Закупаемое программное обеспечение от Arenadata соответствует требованиям информационной безопасности, что подтверждается сертификацией Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК).

«Соглашению с Группой Arenadata предшествовал этап тестирования всех продуктов компании в МегаФоне, который занял более полугода. Сейчас процесс миграции перешел в активную фазу, а полный переход на отечественные решения планируется завершить до 2028 года, при этом все работы по миграции ПО будут проходить поэтапно», — говорит Сергей Федорченко, директор по управлению корпоративными данными МегаФона.

«МегаФон реализует масштабный проект по миграции своих хранилищ данных на продукты Arenadata. Его реализация позволит оператору достигнуть технологического суверенитета и закрыть весь спектр базовых потребностей для работы с данными, используя самые современные и востребованные на российском рынке решения», — отмечает Андрей Жуков, коммерческий директор Группы Arenadata.

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