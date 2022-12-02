Крик души жен и мам бойцов СВО: женщины обратились к Шойгу и потребовали применить опыт Великой Отечественной

Депутат Госдумы Михаил Делягин обратился к главе Минобороны Сергею Шойгу от лица матерей и жён военнослужащих Вооружённых сил России, которые участвуют в спецоперации на Украине.

Парламентарий, передавая послание, отметил, что женщины настоятельно требуют использовать опыт Великой Отечественной - тогда полевая почта работала, а сейчас - нет.

"Нам необходима нормальная, человеческая полевая почта! Которая была всегда!!!, - передал Михаил Делягин.

Ранее он получил от мам и жен бойцов послание, в котором звучат жалобы на отсутствие связи с военными.

"Их обращения в Министерство обороны Российской Федерации с просьбой установить статус и местонахождение военнослужащего должного результата не дают, и семьям наших бойцов приходится жить в неведении долгие месяцы, не имея никакой связи с ними", - отметил парламентарий.

Депутат попросил министра обороны "рассмотреть возможность организации военно-почтовой службы, положительно зарекомендовавшей себя в годы Великой Отечественной войны и в последующие годы".