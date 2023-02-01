"Кричала, но никто не помог, все смотрели": российскую журналистку Анну Леонову жестоко избили в центре города

Российскую журналистку Анну Леонову жестоко избили во дворе собственного дома в Петербурге за то, что она сделала замечание нетрезвому мужчине, справлявшему нужду на припаркованные авто.

Девушка кричала и молила о помощи, но мужчина продолжал наносить удары по лицу и телу. Какое-то время очевидцы события были обескуражены. По версии жертвы, они вызвали скорую только через 2 минуты после избиения.

"Мало того, что она просила помощи у рядом стоящих молодых людей, так они просто смотрели, как девушку избивают! Никто не помог", — написала подруга Анны.

Полицейские уже начали заниматься делом и поиски дебошира ведутся.