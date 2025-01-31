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Кредитные привычки поколений: повышенная ответственность бэби-бумеров и минимальная просрочка у зумеров

ВТБ проанализировал платежную дисциплину своих ...

Фото: пресс-служба ПАО ВТБ

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ВТБ проанализировал платежную дисциплину своих клиентов в разрезе поколений. По данным исследования, самыми ответственными заемщиками остаются бэби-бумеры, а поколение Х быстрее всех урегулирует просрочку.

Бэби-бумеры (1946-1964 г.р.):
Бэби-бумеры на протяжении нескольких лет остаются самыми ответственными банковскими заемщиками: по итогам 2024 года их доля в займах ВТБ составила 15%, а в просрочке банка – 10%. Также они являются одними из самых «быстрых» клиентов по урегулированию задолженности, закрывая беззалоговые кредиты в среднем за 14 дней. Несмотря на высокую дисциплинированность, они часто обращаются за процедурой банкротства: в общем портфеле просрочки бэби-бумеров на банкротство приходится 17%, это самый высокий показатель среди поколений. Это может быть связано с упрощенным механизмом внесудебного банкротства, который действует для клиентов старшего возраста.

Поколение Х (1965-1983 г.р.):
«Иксы» – самые активные покупатели, в прошлом году они оформили 43% всех займов в ВТБ. Как и бэби-бумеры, они проявляют высокую степень платежной дисциплины – по итогам 2024 года их доля в портфеле просрочки ВТБ на 4% меньше, чем в займах. Несмотря на это, клиенты поколения Х, как и бэби-бумеры, часто обращаются за банкротством – их доля в задолженности составляет 13%. При этом поколение Х является одним из лучших плательщиков беззалоговых кредитов и быстрее всех закрывает просрочку – за 12 дней.

Миллениалы (1984-2000 г.р.):
Миллениалы, как и «иксы», считаются одним из наиболее экономически активных поколений и могут брать кредиты на дорогостоящие покупки. Вместе с тем они чаще допускают задолженность по ежемесячным платежам. По данным 2024 года, при доле в займах ВТБ в 40% их доля в портфеле просрочки банка составляет 43%. Миллениалы обращаются за банкротством реже, чем «иксы» и бэби-бумеры, за прошлый год их доля составила 10% от общей просрочки. Задолженность по беззалоговым кредитам миллениалы закрывают дольше, чем поколение Х и бэби-бумеры – за 16 дней.

Зумеры (2001-2010 г.р.):
Доля зумеров в портфеле общей просрочки банка растет, хоть и остается незначительной: за прошлый год она увеличилась с 3% до 7%. Эта тенденция связана с тем, что молодые люди начинают брать кредиты и пользоваться кредитными картами – они все чаще берут 2 и более кредита в разных банках. К тому же зумеры дольше всех закрывают свою просроченную задолженность по беззалоговым кредитам – до 20 дней. Однако клиенты этого поколения меньше остальных прибегают к банкротству – всего 1% от всей просрочки.

Отдельно стоит отметить, что за последние 4 года доля женщин среди заемщиков увеличилась с 44% до 47%. При этом они показывают лучшую финансовую дисциплину, чем мужчины: среди должников доля женщин составляет 40%.

«Из результатов исследования видно, что чем старше наши клиенты, тем они более ответственны в своей платежной дисциплине. Но практика показывает, что более молодые клиенты с течением времени также научатся эффективно управлять своими финансами. Реагируя на эти тенденции, мы разрабатываем новые решения для поддержки заемщиков разного возраста. В целом клиенты ВТБ ответственно подходят к выполнению своих обязательств, и наша задача – помогать представителям любого поколения, оказавшимся в сложной финансовой ситуации. Только за прошлый год благодаря нашим программам мы помогли почти 1,7 млн заемщиков выйти из просрочки и восстановить регулярные платежи по кредитам», – прокомментировал руководитель департамента финансового урегулирования – вице-президент ВТБ Евгений Новиков.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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