Красота неописуемая: как выкрасить яйца на Пасху с помощью риса - получается шедевр

Пасхальные яйца — не только символ весеннего праздника, но и отличная возможность проявить творческий подход. Один из простых и эффектных способов — окрашивание варёных яиц с помощью риса. Такая техника создаёт необычный мраморный рисунок и отлично подходит для занятий с детьми.

Что нужно приготовить

Варёные куриные яйца — 10 шт.

Жидкие пищевые красители — 3–4 разных цвета

Рис — 200–300 г (по 50–70 г на цвет)

Пластиковые контейнеры или плотные пакеты — по числу красителей

Уксус 9% — по 1 ст. л. на каждый цвет

Перчатки — по желанию, чтобы не испачкать руки

Как красить яйца

1. Подготовка яиц

Яйца тщательно моют с содой и варят около 10 минут. После этого остужают и насухо вытирают.

2. Работа с рисом и краской

В каждый контейнер насыпают рис и добавляют 5–7 капель красителя плюс 1 ст. л. уксуса. Всё хорошо перемешивают — рис должен окраситься равномерно.

3. Окрашивание яиц

Одно яйцо помещают в контейнер с цветным рисом, закрывают крышкой и аккуратно встряхивают. Через 5–10 минут яйцо вынимают и выкладывают на бумажное полотенце.

4. Закрепление цвета

Когда яйца высохнут, их можно слегка натереть растительным маслом — это придаст блеск и подчеркнёт цвета.

Полезные советы

Комбинации цветов дадут неожиданные и красивые узоры.

Чем больше риса — тем мягче рисунок, меньше риса — тем чётче контраст.

Можно смешивать цвета прямо в одном контейнере для создания эффектов «галактики».

Почему это работает

Яйца — источник белка и витаминов, традиционный праздничный продукт.

Рис — отлично впитывает краситель, создавая интересные разводы на скорлупе.

Уксус — фиксирует цвет и делает его стойким.

Окрашивание яиц с рисом — это весело, просто и эффектно. Этот способ не требует много времени или усилий, а результат — всегда яркий и оригинальный. Отличный способ украсить пасхальный стол своими руками!