"Красный и густо-красный цвет на синоптических картах": Вильфанд предупредил о причуде погоды с 15 марта

Вильфанд сообщил, что очень невероятно погода прогнозируется по всей России с 15 марта

На всей территории России с 15 марта 2023 года прогнозируется температура значительно выше климатической нормы, особенно тепло будет на Дальнем Востоке. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

"Начиная со среды, вся территория нашей страны без исключения будет окрашена красным и густо-красным цветом на синоптических картах, так как температура прогнозируется выше нормы", — отметил Вильфанд.

На Дальнем Востоке температура превысит норму на 17 градусов, в Якутске - на 15 градусов. В Центральной России и Поволжье - на 7-9 градусов.