"Крайне сложная": Путин высказался о текущей обстановке в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях

Российский президент Владимир Путин охарактеризовал обстановку в новых регионах - ДНР, ЛНР, в Херсонской и Запорожской областях - как крайне сложную.

"Особо хочу отметить подразделения органов безопасности, которые начали действовать в новых регионах России. Да, вам сейчас трудно, обстановка в Донецкой и Луганской Народных Республиках, в Херсонской и Запорожской областях крайне сложная. Но на вас, на вашу защиту надеются живущие там люди — граждане России", - сказал он в поздравлении работникам органов безопасности с профессиональным праздником, который отмечается 20 декабря.

Глава государства назвал долгом работников спецслужб сделать все для того, чтобы обеспечить максимальную безопасность граждан и защитить их права и свободы. Он также пообещал обеспечить новые подразделения современной техникой и вооружением, а также опытными кадрами.

По словам главы государства, сейчас особая нагрузка ложился на плечи контрразведчиков, особенно - военных.