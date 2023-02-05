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Кожа, кости и антибиотики в сухарях: проверку на качество не прошли 7 российских брендов наггетсов

Кожа, кости и антибиотики в сухарях: проверку на качество не прошли 7 российских брендов наггетсов

Фото: yarosonline.ru

Репортеры программы "НашПотребНадзор" совместно с представителями "Роскачества" проверили на соответствие стандартам наггетсы семи торговых марок: Chikon, "Вязанка", "ВкусВилл", "Окраина", "МясновЪ", "Чики Toys" и "Золотой Петушок".

В первую очередь интересовались соотношением панировки и начинки, и этот критерий нарушили "Вязанка" и "МясновЪ", в которых сухари составили треть от общей массы.

Шесть из семи производителей (кроме "Окраины") для экономии на фарше используют перемолотые кости и кожу и соевую муку. Несмотря на то, что бренд не использует удешевителей мяса, в его продукции нашли большое содержание антибиотиков тетрациклиновой группы.

Опасность состоит в том, что у потребителя может выработаться иммунитет, и некоторые лекарства при болезни не подействуют.
Все производили использовали в изготовлении мясо не первой свежести. В наггетсах от "ВкусВилла" нашли листерии и золотистый стафиолококк, в "Золотом Петушке" — кишечную палочку.

Таким образом, все 7 брендов были признаны экспертами неподходящими для питания.

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