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"Коварный недуг": россиян проинформировали о вероятности развития рака после перенесенного коронавируса

"Коварный недуг": россиян проинформировали о вероятности развития рака после перенесенного коронавируса

Фото: dela.ru

Главный внештатный онколог Минздрава РФ, генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии", академик РАН Андрей Каприн рассказал журналистам, может ли перенесенный ковид спровоцировать развитие онкологических заболеваний у человека.

"Скорее всего, коронавирус станет как грипп. А может ли грипп вызывать рак? Пожалуй, нет. Мы не видим, что люди, перенесшие COVID-19, чаще других заболевают раком", – отметил Каприн, его цитирует "Федерал Пресс".

Он добавил, что пока что нет таких больших исследований о том, что коронавирус является смертельным заболеванием. Врач отметил, что люди уже достигли популяционного иммунитета.

Коронавирус мог стать косвенной причиной роста раковых болезней, поскольку в период пандемии на паузу была поставлена диспансеризация, и сейчас у многих выявляют уже более запущенные формы заболевания.

В то же время медики считают ковид довольно коварный недугом, который сильно подрывает иммунитет. А потому у людей с предрасположенностью к онкологии перенесенное заболевание и подорванный иммунитет могут быть предвестником опасного рака.

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