Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

Котлеты, которые покорят ваши сердца: старинный рецепт без хлеба и яиц, но с двумя секретными ингредиентами

Откройте для себя уникальный рецепт старинных к...

rutube.ru

Подписаться на Дзен.канал

В кулинарной книге каждой семьи есть место для особенного рецепта, который передается из поколения в поколение.

Сегодня я хочу поделиться с вами уникальным и почти забытым способом приготовления котлет, который не требует ни хлеба, ни яиц, но обещает взрыв вкуса благодаря двум секретным ингредиентам: семенам льна и тертому пармезану.

Составляющие для магии на кухне:

  • 500 грамм мясного фарша (прекрасно подойдет сочетание говядины и свинины)
  • 1 крупный картофель
  • 1 маленькая морковь
  • 1 столовая ложка молотого льна (секретный ингредиент No1)
  • 1 столовая ложка тертого пармезана (секретный ингредиент No2)
  • Соль, свежемолотый черный перец по вкусу
  • Половина чайной ложки сушеного майорана
  • Растительное масло для обжаривания

Процесс приготовления шедевра:

  • Подготовка овощей: Очистите и на терке нашинкуйте картофель и морковь. Эти овощи не только добавят сочности вашим котлетам, но и естественную сладость.
  • Смешивание компонентов: В большой миске объедините мясной фарш, натертые овощи, семена льна, тертый пармезан, добавьте соль, перец и майоран. Тщательно перемешайте до однородности.
  • Формирование котлет: Сформируйте из полученной массы котлеты нужного размера. Семена льна здесь выступают в роли связующего компонента, благодаря чему котлеты хорошо держат форму.
  • Жарка: Разогрейте масло в сковороде и обжарьте котлеты с каждой стороны до золотистой корочки, около 3-4 минут с каждой стороны.
  • Подача: Подавайте котлеты горячими, с любимыми гарнирами или легкими овощными салатами, чтобы подчеркнуть их вкус.

Почему этот рецепт стоит вашего внимания? Эти котлеты — не просто блюдо, это возвращение к истокам настоящего домашнего питания, когда каждый ингредиент имеет свою роль и вместе они создают идеальное кулинарное гармонию.

Секретные ингредиенты в этом рецепте не только обогащают вкус, но и улучшают текстуру, делая каждый укус незабываемым.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Электромобили в Татарстане: как развивается сеть зарядных станций?

Интересное в Казани

день назад

Частые простуды, гипотонус и беспокойный сон: казанские эксперты рассказали, как справится с распространенными проблемами у младенцев

таракан аналог

Не у нас

день назад

В Казани бетонная плита раздавила 26-летнего рабочего на стройке метро

Интересное в Казани

3 дня назад

Попали в сети: рассказываем, где любят обедать казанцы

иммобилайзер установить в москве в Москве

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане в 2025 году модернизируют 36 объектов коммунальной инфраструктуры

Не у нас

12 часов назад

В левом ухе у 11-летнего мальчика из Армавира начало расти дерево

Новости Казани

день назад

Жилинспекция требует отстранить главу казанской УК «Уютный дом»

Новости Казани

день назад

Профессор КФУ Нефедьев рассказал о корональной дыре на Солнце

Не у нас

10 часов назад

Ученый Андрей Поздняков озвучил, что ведет к пандемии
Лонгриды
2 дня назад

Работающие пенсионеры в Казани: тренды, вызовы и мотивы продолжения работы

В последние годы возрастная категория работающи...

Новости Казани

2 часа назад

В марте пройдет фестиваль «Битум-мастер в КНИТУ 2.0»

Интересное в Казани

5 часов назад

Инфантильные или перспективные? Опыт предпринимателя из Казани, который не боится нанимать зумеров

Новости Татарстана

3 часа назад

В Нижнекамске наркоман пришел в суд по наркотикам с наркотой в кармане

Новости Казани

3 часа назад

В Казани с 15 по 16 февраля пройдет фестиваль уличной культуры
Снег и морозы до -22 градусов ожидаются в Татар...
Новости Татарстана
3 часа назад

Снег и морозы до -22 градусов ожидаются в Татарстане

Новости Татарстана

4 часа назад

Стал известен прогноз погоды на День всех влюбленных в Татарстане

Новости Татарстана

4 часа назад

Тело 22-летнего парня обнаружили ночью на крыше челнинского алкомаркета

Новости Казани

4 часа назад

В Казани задержали пьяную 22-летнюю автоледи, которая влетела в забор
Топ-5 ошибок казанцев при выборе электрики: рас...
Интересное в Казани
6 дней назад

Топ-5 ошибок казанцев при выборе электрики: рассказываем, как не допустить трагедии