Котлеты, которые покорят ваши сердца: старинный рецепт без хлеба и яиц, но с двумя секретными ингредиентами
rutube.ru
В кулинарной книге каждой семьи есть место для особенного рецепта, который передается из поколения в поколение.
Сегодня я хочу поделиться с вами уникальным и почти забытым способом приготовления котлет, который не требует ни хлеба, ни яиц, но обещает взрыв вкуса благодаря двум секретным ингредиентам: семенам льна и тертому пармезану.
Составляющие для магии на кухне:
- 500 грамм мясного фарша (прекрасно подойдет сочетание говядины и свинины)
- 1 крупный картофель
- 1 маленькая морковь
- 1 столовая ложка молотого льна (секретный ингредиент No1)
- 1 столовая ложка тертого пармезана (секретный ингредиент No2)
- Соль, свежемолотый черный перец по вкусу
- Половина чайной ложки сушеного майорана
- Растительное масло для обжаривания
Процесс приготовления шедевра:
- Подготовка овощей: Очистите и на терке нашинкуйте картофель и морковь. Эти овощи не только добавят сочности вашим котлетам, но и естественную сладость.
- Смешивание компонентов: В большой миске объедините мясной фарш, натертые овощи, семена льна, тертый пармезан, добавьте соль, перец и майоран. Тщательно перемешайте до однородности.
- Формирование котлет: Сформируйте из полученной массы котлеты нужного размера. Семена льна здесь выступают в роли связующего компонента, благодаря чему котлеты хорошо держат форму.
- Жарка: Разогрейте масло в сковороде и обжарьте котлеты с каждой стороны до золотистой корочки, около 3-4 минут с каждой стороны.
- Подача: Подавайте котлеты горячими, с любимыми гарнирами или легкими овощными салатами, чтобы подчеркнуть их вкус.
Почему этот рецепт стоит вашего внимания? Эти котлеты — не просто блюдо, это возвращение к истокам настоящего домашнего питания, когда каждый ингредиент имеет свою роль и вместе они создают идеальное кулинарное гармонию.
Секретные ингредиенты в этом рецепте не только обогащают вкус, но и улучшают текстуру, делая каждый укус незабываемым.
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