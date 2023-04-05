Новости России
· Служба новостей

"Коснется как неработающих, так и работающих": в России объявили дату рекордной индексации пенсий в 2023 году

В России стала известна дата рекордной индексации пенсий для пенсионеров в 2023 году
"Коснется как неработающих, так и работающих": в России объявили дату рекордной индексации пенсий в 2023 году

Фото: открытые источники

В России пенсионеров ожидает масштабное повышение размеров пенсий, и случится это уже в 2023 году. На прибавку смогут рассчитывать и работающие, и неработающие пенсионеры.

Средний размер выплаты по старости, по данным PRIMPRESS, преодолеет размер 40 тысяч.
Издание заверяет, что индексация состоится осенью.

Уточняется, что речь о военных пенсионерах, им будет повышена часть выплат за выслугу лет. Под данную категорию попадают как бывшие офицеры ВС РФ, так и сотрудники МЧС, МВД, прокуратуры, Следкома, таможни, ФССП на пенсии и т.д.

Ежемесячные выплаты для них могут поднять на 10,5%. Вместе с выслугой лет поднимется и размер пенсии на максимальное за последнее десятилетие значение.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости мира

19 часов назад

"Нам, как родителям, тяжело наблюдать": отец украинского президента Владимира Зеленского впервые рассказал, что он думает о своем сыне

Интересное

11 часов назад

Оплата после получения: как и где девушки из Казани могут заказать индивидуальный пошив шубы

уничтожение тараканов москва цена поведать точно эта сражение ведется с переменным рассказать

Новости России

19 часов назад

С Украины повезли в США гробы с американскими генералами - Россия нанесла жесткий "удар возмездия"

Новости Казани

13 часов назад

Военный из именного батальона "Алга" судится за то, чтобы расторгнуть контракт

стоимость перетяжки салона автомобиля в Москве

Новости России

7 часов назад

"Ваша банковская карта больше будет не ваша!": в Росконтроле предупредили об опасности всех, кто делает покупки на Wildberries, Ozon и AliExpress

Новости России

день назад

Глава ЧВК "Вагнер" Пригожин впервые рассказал о "Бахмутской мясорубке" и о том, кто принимал о ней решение: "Я бы отвел на его счет"

Новости Казани

15 часов назад

Дважды обманул смерть: в зоне СВО на Украине погиб 20-летний житель Татарстана Рустам Файзрахманов

Новости Казани

17 часов назад

Рядом лежал пистолет: начальника ГИБДД в районе Татарстана нашли мертвым в рабочем кабинете
Новости Казани
день назад

Владимир Путин выбрал местом проведения саммита БРИКС в 2024 году Казань

Владимир Путин выбрал местом проведения саммита БРИКС в 2024 году Казань

Новости России

час назад

"Коснется как неработающих, так и работающих": в России объявили дату рекордной индексации пенсий в 2023 году

Интересное

день назад

Готовим за 20 минут: шеф-повар из Казани подсказал рецепты изысканных итальянских блюд

Новости России

2 часа назад

А что на нее смотреть! Военные ВС РФ спалили колонну бронетехники НАТО, которая пыталась атаковать

Новости России

6 часов назад

Как ищут пророссийских шпионов: в Мариуполе боевик ВСУ проверял национальность жителей словом "паляница"
Еще не лето, но уже похоже: в Татарстане 5 апреля резко потеплеет до + 21 градуса
Новости Казани
12 часов назад

Еще не лето, но уже похоже: в Татарстане 5 апреля резко потеплеет до + 21 градуса

Новости России

11 часов назад

Российский президент Путин сделал важное заявление о росте тарифов ЖКХ

Новости Казани

12 часов назад

В Казани можно будет посмотреть небесный парад планет: когда и где?

Новости России

12 часов назад

"Точно в рубашке родился": мужчина выпал с 19 этажа, приземлился на автомобиль и остался жив
Казанцы готовы на все: 10 неочевидных способов для подготовки к лету
Редакция помогает
4 дня назад

Казанцы готовы на все: 10 неочевидных способов для подготовки к лету