В России стала известна дата рекордной индексации пенсий для пенсионеров в 2023 году

В России пенсионеров ожидает масштабное повышение размеров пенсий, и случится это уже в 2023 году. На прибавку смогут рассчитывать и работающие, и неработающие пенсионеры.

Средний размер выплаты по старости, по данным PRIMPRESS, преодолеет размер 40 тысяч.

Издание заверяет, что индексация состоится осенью.

Уточняется, что речь о военных пенсионерах, им будет повышена часть выплат за выслугу лет. Под данную категорию попадают как бывшие офицеры ВС РФ, так и сотрудники МЧС, МВД, прокуратуры, Следкома, таможни, ФССП на пенсии и т.д.

Ежемесячные выплаты для них могут поднять на 10,5%. Вместе с выслугой лет поднимется и размер пенсии на максимальное за последнее десятилетие значение.