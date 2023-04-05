В России стала известна дата рекордной индексации пенсий для пенсионеров в 2023 году

"Коснется как неработающих, так и работающих": в России объявили дату рекордной индексации пенсий в 2023 году
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В России пенсионеров ожидает масштабное повышение размеров пенсий, и случится это уже в 2023 году. На прибавку смогут рассчитывать и работающие, и неработающие пенсионеры.
Средний размер выплаты по старости, по данным PRIMPRESS, преодолеет размер 40 тысяч.
Издание заверяет, что индексация состоится осенью.
Уточняется, что речь о военных пенсионерах, им будет повышена часть выплат за выслугу лет. Под данную категорию попадают как бывшие офицеры ВС РФ, так и сотрудники МЧС, МВД, прокуратуры, Следкома, таможни, ФССП на пенсии и т.д.
Ежемесячные выплаты для них могут поднять на 10,5%. Вместе с выслугой лет поднимется и размер пенсии на максимальное за последнее десятилетие значение.