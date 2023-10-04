Кошмар начнется 5 октября и будет 10 дней подряд: синоптики предрекли, что это будет

Российские синоптики предупредили о погодном кошмаре, который ужасным событием надвигается на Россию и с 5 октября на десять дней захватит большинство регионов страны, ужасая и шокируя россиян, пишет PRIMPRESS.

Резко изменится погодная обстановка в центральной части страны. Погоды сменится уже с предстоящего четверга, на смену комфортной темлой осени придут потоки воздуха с Арктики, наступит холодная пора.

"Это станет настоящим кошмаром для людей, которые привыкли к летнему теплу после аномального сентября", - пишет издание, объясняя суть обещанного "кошмара".

В конце недели в Москве будет только +13, в выходные и вовсе около 8 градусов тепла.

Пойдут дожди, к 9 октября стоит ждать и первого мокрого снега.

К 20 октября столбики термометров дойдут до уровня в 2-3 градуса днем и минус три ночью.