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Кортеж, сирены и страшная спешка: зачем Путин поздно ночью экстренно возвращался в Кремль?

Владимир Путин экстренно вернулся в Кремль в 21:58 - что случилось?
Кортеж, сирены и страшная спешка: зачем Путин поздно ночью экстренно возвращался в Кремль?

Фото: открытые источники

Накануне, 26 апреля, российский президент Владимир Путин экстренно вернулся в Кремль уже в 21:58. СМИ Москвы показали кадры несущегося в спешке президентского кортежа в сторону Кремля.

Официальных комментариев в Кремле пока не давали. Что стало причиной внеурочной работы Путина и срочного приезда в Кремль, предполагают пока только политологи. Так, одна из вероятных версий - инцидент с турецким президентом Эрдоганом. Он потерял сознание в прямом эфире, его состояние ухудшилось. Говорят об инфаркте, но официально пока не подтверждают, пишет discover24.ru.

Еще одна версия - разговор Зеленского с председателем КНР Си Цзиньпином по телефону. Но тут не слишком очевидна спешка, с которой Путин вернулся в Кремль. Пресса надеется получить разъяснения от Дмитрия Пескова сегодня, 27 апреля.

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