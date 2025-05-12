Копеечная крупа, а пользы — как с целой фуры удобрений: раскидываю 1 пачку по грядкам и земля как чернозём — на дорогой навоз больше не тратимся

Пшено — не только основа вкусной каши, но и неожиданно мощное удобрение для вашего сада и огорода.

Простое средство заменит дорогие подкормки и даже отпугнёт вредителей.

Чем полезно пшено для растений

В зёрнах пшена содержатся:

Азот — для роста зелени;

Калий и фосфор — для сильных корней и цветения;

Магний, кальций и витамины группы B — укрепляют иммунитет растений.

Пшено делает почву рыхлой и насыщенной, помогает рассаде укореняться и развиваться быстрее. Особенно хорошо на такую подкормку реагируют:

Фикусы

Пеларгонии

Овощные культуры

Бонус: защита от муравьев

Пшено — натуральный репеллент. Муравьи избегают его, особенно если зёрна разбухают от влаги. Так вы получите сразу и удобрение, и защиту от вредителей.

Как приготовить пшённое удобрение

Возьмите 1 кг пшена. Залейте 5 литрами тёплой воды. Оставьте в тёмном месте на 5 дней. Процедите и добавьте ещё 5 литров воды. Получившийся настой используйте для полива рассады, комнатных и садовых растений.

Усильте эффект: добавьте золу

Для ещё большей пользы:

Добавьте 2 ст. ложки древесной золы на 1 литр раствора.

Получится комбо-удобрение, которое не уступает покупной «химии».

Пшено — это доступный, экологичный и эффективный способ улучшить урожай и оздоровить почву. Всё, что нужно — меньше 100 рублей и немного терпения, сообщает progorodsamara.