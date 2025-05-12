Копеечная крупа, а пользы — как с целой фуры удобрений: раскидываю 1 пачку по грядкам и земля как чернозём — на дорогой навоз больше не тратимся
teplicimsk.ru
Пшено — не только основа вкусной каши, но и неожиданно мощное удобрение для вашего сада и огорода.
Простое средство заменит дорогие подкормки и даже отпугнёт вредителей.
Чем полезно пшено для растений
В зёрнах пшена содержатся:
- Азот — для роста зелени;
- Калий и фосфор — для сильных корней и цветения;
- Магний, кальций и витамины группы B — укрепляют иммунитет растений.
Пшено делает почву рыхлой и насыщенной, помогает рассаде укореняться и развиваться быстрее. Особенно хорошо на такую подкормку реагируют:
- Фикусы
- Пеларгонии
- Овощные культуры
Бонус: защита от муравьев
Пшено — натуральный репеллент. Муравьи избегают его, особенно если зёрна разбухают от влаги. Так вы получите сразу и удобрение, и защиту от вредителей.
Как приготовить пшённое удобрение
- Возьмите 1 кг пшена.
- Залейте 5 литрами тёплой воды.
- Оставьте в тёмном месте на 5 дней.
- Процедите и добавьте ещё 5 литров воды.
- Получившийся настой используйте для полива рассады, комнатных и садовых растений.
Усильте эффект: добавьте золу
Для ещё большей пользы:
- Добавьте 2 ст. ложки древесной золы на 1 литр раствора.
- Получится комбо-удобрение, которое не уступает покупной «химии».
Пшено — это доступный, экологичный и эффективный способ улучшить урожай и оздоровить почву. Всё, что нужно — меньше 100 рублей и немного терпения, сообщает progorodsamara.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец