Копье прилетело в глаз: 13-летняя школьница умерла после занятий по легкой атлетике
kasheloff.ru
Трагедия на тренировке: девочка получила смертельное ранение
Всё произошло 3 мая в станице Приближная. На занятии в спортивной школе 13-летняя девочка получила удар копьём в голову. По данным следствия:
- преподаватель покинул спортивный зал, оставив детей без присмотра;
- 17-летний подросток, находившийся в группе, решил метнуть тренировочное копьё;
- металлическая пика попала девочке в глаз, нанеся критическую черепно-мозговую травму.
Очевидцы вызвали скорую помощь, пострадавшую экстренно госпитализировали.
Борьба за жизнь и гибель 7 мая
Девочка находилась в тяжёлом состоянии в больнице четыре дня. Врачи боролись за её жизнь, но спасти не удалось. Официально подтверждено: она умерла 7 мая от полученных травм.
Неизвестно, приходила ли она в сознание за время пребывания в реанимации.
Расследование: вопросы к тренеру и учреждению
Следственный комитет Кабардино-Балкарии возбудил уголовное дело по факту трагедии. На данный момент:
- допрошены очевидцы, сотрудники спортшколы и представители министерства спорта;
- изъята документация, регламентирующая технику безопасности;
- проводится оценка действий тренера, который покинул зал, оставив детей без надзора.
«Изучаются все обстоятельства происшествия, проводятся необходимые следственные действия», — сообщили в СУ СК.
Будет ли наказан подросток, метнувший копьё?
На данный момент не сообщается, будут ли выдвинуты обвинения в отношении 17-летнего юноши, бросившего копьё. Расследование продолжается, и юридическая оценка его действий пока не дана.
Реакция прокуратуры: проверка всей системы
Республиканская прокуратура организовала проверку исполнения законодательства об оказании услуг в отношении спортивной школы. Особое внимание уделяется:
- соблюдению норм техники безопасности;
- надзору за несовершеннолетними на занятиях;
- квалификации персонала.
Вывод: трагедия, которой можно было избежать
Этот случай стал резонансным примером трагедии из-за нарушения элементарной дисциплины и отсутствия контроля. Вопросы есть не только к подростку, но и к взрослым, отвечающим за безопасность детей на тренировке, сообщает izhevsk.
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