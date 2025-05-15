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Копье прилетело в глаз: 13-летняя школьница умерла после занятий по легкой атлетике

В станице Приближная во время занятия по лёгкой...

kasheloff.ru

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Трагедия на тренировке: девочка получила смертельное ранение

Всё произошло 3 мая в станице Приближная. На занятии в спортивной школе 13-летняя девочка получила удар копьём в голову. По данным следствия:

  • преподаватель покинул спортивный зал, оставив детей без присмотра;
  • 17-летний подросток, находившийся в группе, решил метнуть тренировочное копьё;
  • металлическая пика попала девочке в глаз, нанеся критическую черепно-мозговую травму.

Очевидцы вызвали скорую помощь, пострадавшую экстренно госпитализировали.

Борьба за жизнь и гибель 7 мая

Девочка находилась в тяжёлом состоянии в больнице четыре дня. Врачи боролись за её жизнь, но спасти не удалось. Официально подтверждено: она умерла 7 мая от полученных травм.

Неизвестно, приходила ли она в сознание за время пребывания в реанимации.

Расследование: вопросы к тренеру и учреждению

Следственный комитет Кабардино-Балкарии возбудил уголовное дело по факту трагедии. На данный момент:

  • допрошены очевидцы, сотрудники спортшколы и представители министерства спорта;
  • изъята документация, регламентирующая технику безопасности;
  • проводится оценка действий тренера, который покинул зал, оставив детей без надзора.

«Изучаются все обстоятельства происшествия, проводятся необходимые следственные действия», — сообщили в СУ СК.

Будет ли наказан подросток, метнувший копьё?

На данный момент не сообщается, будут ли выдвинуты обвинения в отношении 17-летнего юноши, бросившего копьё. Расследование продолжается, и юридическая оценка его действий пока не дана.

Реакция прокуратуры: проверка всей системы

Республиканская прокуратура организовала проверку исполнения законодательства об оказании услуг в отношении спортивной школы. Особое внимание уделяется:

  • соблюдению норм техники безопасности;
  • надзору за несовершеннолетними на занятиях;
  • квалификации персонала.

Вывод: трагедия, которой можно было избежать

Этот случай стал резонансным примером трагедии из-за нарушения элементарной дисциплины и отсутствия контроля. Вопросы есть не только к подростку, но и к взрослым, отвечающим за безопасность детей на тренировке, сообщает izhevsk.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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