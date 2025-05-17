Копье прилетело в глаз: 13-летняя школьница скончалась после занятий по легкой атлетике

В Кабардино-Балкарии произошёл трагический случай — 13-летняя девочка скончалась после инцидента на тренировке по лёгкой атлетике. Всё случилось 3 мая в станице Приближная, где школьница занималась в местной спортивной школе. Во время занятия преподаватель на время покинул зал, оставив подростков без присмотра.

В этот момент, как сообщили следователи, 17-летний участник тренировки взял тренировочное копьё и, решив развлечься, метнул его. Копьё угодило девочке в глаз, причинив тяжёлую травму. Очевидцы вызвали скорую помощь, пострадавшую экстренно доставили в больницу. Четыре дня врачи боролись за её жизнь, но спасти школьницу не удалось — травма оказалась слишком серьёзной. Девочка умерла 7 мая.

Следственный комитет по Кабардино-Балкарии сообщил, что уже опросил свидетелей происшествия, сотрудников спортшколы и представителей профильного министерства. Изъяты документы, регулирующие проведение учебных занятий на открытом воздухе и соблюдение мер безопасности. Кроме того, следствие проводит дополнительные действия по сбору доказательств.

Особое внимание уделено действиям преподавателя, покинувшего зал в момент трагедии. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. При этом пока не ясно, будет ли отдельная правовая оценка действиям подростка, бросившего копьё.

Прокуратура республики также начала проверку. Надзорный орган выясняет, как соблюдались нормы законодательства при предоставлении услуг в спортивной школе, где произошёл несчастный случай, сообщает kp.ru.