Копье прилетело прямо в глаз: 13-летняя школьница умерла после занятий по легкой атлетике

Инцидент, произошедший в станице Приближная 3 мая, шокировал всю страну. На тренировке в спортшколе 13-летняя девочка получила смертельное ранение.

Спустя четыре дня в больнице она скончалась. Следствие выясняет, кто виноват.

Что произошло

По данным Следственного комитета, трагедия произошла в отсутствие тренера, который покинул спортивный зал и оставил группу без присмотра. В этот момент:

17-летний подросток, находившийся в группе, решил метнуть тренировочное копьё;

металлическая пика попала девочке в голову, повредив глаз и вызвав тяжёлую черепно-мозговую травму.

Очевидцы вызвали скорую. Пострадавшую экстренно госпитализировали, врачи боролись за её жизнь, но 7 мая она скончалась в реанимации.

Следствие: действия тренера под вопросом

СК Кабардино-Балкарии возбудил уголовное дело. В рамках расследования:

допрошены очевидцы, сотрудники спортшколы и представители Минспорта;

изъята документация по технике безопасности;

проводится оценка действий тренера, который нарушил правила надзора за детьми.

«Изучаются все обстоятельства происшествия, проводятся необходимые следственные действия», — сообщили в региональном управлении СК.

Кто ответит: вопрос о подростке и учреждении

Пока не сообщается, будет ли привлёкнут к ответственности 17-летний подросток, метнувший копьё. Следствие продолжается, юридическая оценка его действий пока не дана.

Реакция прокуратуры: проверка всей системы

Прокуратура республики начала проверку спортшколы на предмет:

соблюдения норм техники безопасности,

надзора за несовершеннолетними на занятиях,

квалификации персонала.

Особое внимание уделяется предотвращению подобных случаев в будущем.

Вывод: трагедия, которой можно было избежать

Этот случай стал резонансным примером трагедии из-за элементарного отсутствия контроля. По мнению экспертов, при соблюдении минимальных норм безопасности инцидента можно было избежать. Вопросы остаются не только к подростку, но и к взрослым, обязанным следить за безопасностью детей.