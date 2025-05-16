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Копье прилетело прямо в глаз: 13-летняя школьница умерла после занятий по легкой атлетике

В Кабардино-Балкарии на тренировке в спортшколе...

спорт71.рф

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Инцидент, произошедший в станице Приближная 3 мая, шокировал всю страну. На тренировке в спортшколе 13-летняя девочка получила смертельное ранение.

Спустя четыре дня в больнице она скончалась. Следствие выясняет, кто виноват.

Что произошло

По данным Следственного комитета, трагедия произошла в отсутствие тренера, который покинул спортивный зал и оставил группу без присмотра. В этот момент:

  • 17-летний подросток, находившийся в группе, решил метнуть тренировочное копьё;
  • металлическая пика попала девочке в голову, повредив глаз и вызвав тяжёлую черепно-мозговую травму.

Очевидцы вызвали скорую. Пострадавшую экстренно госпитализировали, врачи боролись за её жизнь, но 7 мая она скончалась в реанимации.

Следствие: действия тренера под вопросом

СК Кабардино-Балкарии возбудил уголовное дело. В рамках расследования:

  • допрошены очевидцы, сотрудники спортшколы и представители Минспорта;
  • изъята документация по технике безопасности;
  • проводится оценка действий тренера, который нарушил правила надзора за детьми.

«Изучаются все обстоятельства происшествия, проводятся необходимые следственные действия», — сообщили в региональном управлении СК.

Кто ответит: вопрос о подростке и учреждении

Пока не сообщается, будет ли привлёкнут к ответственности 17-летний подросток, метнувший копьё. Следствие продолжается, юридическая оценка его действий пока не дана.

Реакция прокуратуры: проверка всей системы

Прокуратура республики начала проверку спортшколы на предмет:

  • соблюдения норм техники безопасности,
  • надзора за несовершеннолетними на занятиях,
  • квалификации персонала.

Особое внимание уделяется предотвращению подобных случаев в будущем.

Вывод: трагедия, которой можно было избежать

Этот случай стал резонансным примером трагедии из-за элементарного отсутствия контроля. По мнению экспертов, при соблюдении минимальных норм безопасности инцидента можно было избежать. Вопросы остаются не только к подростку, но и к взрослым, обязанным следить за безопасностью детей.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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