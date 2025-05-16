Копье прилетело прямо в глаз: 13-летняя школьница умерла после занятий по легкой атлетике
спорт71.рф
Инцидент, произошедший в станице Приближная 3 мая, шокировал всю страну. На тренировке в спортшколе 13-летняя девочка получила смертельное ранение.
Спустя четыре дня в больнице она скончалась. Следствие выясняет, кто виноват.
Что произошло
По данным Следственного комитета, трагедия произошла в отсутствие тренера, который покинул спортивный зал и оставил группу без присмотра. В этот момент:
- 17-летний подросток, находившийся в группе, решил метнуть тренировочное копьё;
- металлическая пика попала девочке в голову, повредив глаз и вызвав тяжёлую черепно-мозговую травму.
Очевидцы вызвали скорую. Пострадавшую экстренно госпитализировали, врачи боролись за её жизнь, но 7 мая она скончалась в реанимации.
Следствие: действия тренера под вопросом
СК Кабардино-Балкарии возбудил уголовное дело. В рамках расследования:
- допрошены очевидцы, сотрудники спортшколы и представители Минспорта;
- изъята документация по технике безопасности;
- проводится оценка действий тренера, который нарушил правила надзора за детьми.
«Изучаются все обстоятельства происшествия, проводятся необходимые следственные действия», — сообщили в региональном управлении СК.
Кто ответит: вопрос о подростке и учреждении
Пока не сообщается, будет ли привлёкнут к ответственности 17-летний подросток, метнувший копьё. Следствие продолжается, юридическая оценка его действий пока не дана.
Реакция прокуратуры: проверка всей системы
Прокуратура республики начала проверку спортшколы на предмет:
- соблюдения норм техники безопасности,
- надзора за несовершеннолетними на занятиях,
- квалификации персонала.
Особое внимание уделяется предотвращению подобных случаев в будущем.
Вывод: трагедия, которой можно было избежать
Этот случай стал резонансным примером трагедии из-за элементарного отсутствия контроля. По мнению экспертов, при соблюдении минимальных норм безопасности инцидента можно было избежать. Вопросы остаются не только к подростку, но и к взрослым, обязанным следить за безопасностью детей.
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